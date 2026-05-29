Beautiful, le anticipazioni del 30 maggio 2026: la tensione tra Steffy e Hope esplode

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 maggio 2026

Puntata ore 13:36 (seconda parte) – Ep72 – La tensione tra Steffy e Hope esplode dopo che Finn ha confessato di essere stato baciato da Hope durante la festa. Steffy, ferita e delusa dal comportamento del marito, decide che ha bisogno di allontanarsi per riflettere: nonostante l’amore che prova per Finn, sente che i suoi limiti sono stati oltrepassati. Brooke teme che il passato e i vecchi rancori tra Logan e Forrester possano riaccendersi, preoccupata soprattutto per la stabilità emotiva di Hope. La giovane si assume la responsabilità del gesto e assicura che non si ripeterà, mentre Ridge apprende con sollievo che Taylor ha scelto di restare a Los Angeles per sostenere la famiglia.

Puntata ore 13:51 – Ep73 – Alla Forrester Creations lo scontro diventa aperto: Steffy affronta Hope con durezza, intimandole di stare lontana da Finn e dichiarando conclusa ogni parvenza di amicizia. Decisa a ritrovare se stessa, Steffy annuncia la sua partenza e, prima di andare via, si reca da Bill per affidargli Kelly; qui si apre una nuova frattura quando rivela a Liam il bacio tra Hope e Finn, scatenando ulteriore sdegno. Il ritorno di Taylor alimenta il conflitto: la dottoressa attacca Brooke, accusandola di aver cresciuto una figlia che manca di moralità e pronta a mettere a rischio i matrimoni altrui. Mentre Ridge cerca invano di fare da paciere, Bill e Liam devono anche fare i conti con lo shock dell’arresto di Poppy, accusata di omicidio dopo il ritrovamento di prove compromettenti nel suo appartamento.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Leggi le anticipazioni dal 24 al 30 maggio