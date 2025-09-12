Svolta a Beautiful, arriva la prima coppia gay

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Brooke di Beautiful

Passano gli anni ma Beautiful non smette di stupire. Dopo trentotto anni di messa in onda, arriva nella soap opera più famosa al mondo la prima coppia gay maschile. Due nuovi personaggi di cui uno, stando alle indiscrezioni, legato a Brooke Logan, forse il ruolo più conosciuto della serie e interpretato fin dal primo episodio dall’infaticabile Katherine Kelly Lang.

La prima coppia gay di Beautiful

A Beautiful arriva la prima coppia maschile gay. Nell’episodio della soap in onda su CBS martedì 16 settembre 2025 farà, infatti, il suo ingresso ufficiale nelle vicende della Forrester Creations l’attore 22enne Harrison Cone.

Interpreterà un misterioso aspirante designer legato sentimentalmente a Remy Pryce (Christian Weissmann), volto ancora inedito in Italia (le puntate italiane sono indietro di circa un anno), amico di vecchia data di Electra Forrester, nipote di Eric.

Il nome del personaggio di Cone non è stato ancora rivelato poiché legato ad uno dei personaggi principali di The Bold and Beautiful. L’ipotesi più accreditata è che il giovane attore sia stato scelto per interpretare Jack Marone, il figlio di Nick e Brooke Logan partorito da Taylor a causa di uno sfortunato scambio di ovuli.

A destare sospetti tra i fan il fatto che in una delle ultime puntate americane di Beautiful, Brooke e Nick hanno infatti parlato di Jack, rivelando che il suo sogno più grande è quello di diventare designer e che, proprio per questo, studia alla Forrester International di Parigi.

Per qualche fan potrebbe invece trattarsi del piccolo Eric, il figlio di Deacon e Kimberly che Amber ha spacciato per un lungo periodo come primogenito suo e di Rick Forrester. Il ragazzo è fratello di Hope ma da tempo si sono perse le sue tracce nella storia.

Il mistero verrà svelato nei prossimi giorni, quando Cone farà il suo debutto e incrocerà la sua strada con quella di Remy. Con i due prenderà dunque il via una vera e propria relazione, dove non mancheranno anche (per la prima volta nella storia di Beautiful) baci a favore di telecamera.

Una vera e propria novità per Beautiful, anche se non è la prima volta che vengono introdotte tematiche LGBTQ nella trama.

IPA

I precedenti LGTBQ a Beautiful

Una coppia gay è sicuramente una novità per Beautiful ma non è la prima volta che la serie americana esplora tematiche LGTBQ. È successo ad esempio più di dieci anni fa, nel 2012, con la coppia formata da Karen Spencer (gemella della defunta Caroline e madre di Caroline Jr) e Danielle.

Inizialmente, quest’ultima era stata presentata come amica di Karen: per appurare soltanto in un secondo momento che fosse la sua partner, nonché co-genitore della giovane Caroline (madre del piccolo Douglas, il figlio di Thomas Forrester).

Grande scalpore ha poi fatto nel 2015 la storyline di Maya Avant: con il personaggio interpretato da Karla Mosley il produttore Bradley Bell ha introdotto la prima donna transgender nella storia della soap.

IPA

Ora occhi puntati sulla prima coppia gay composta da due uomini. Fino ad ora non c’era stata mai nemmeno l’ombra di un uomo o una coppia omosessuale. Una novità che ha già acceso l’entusiasmo di molti mentre Beautiful è stata rinnovato dalla CBS per altri tre anni.