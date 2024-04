Le Triple S trainer di Balenciaga, cosa sono e quali star le adorano

Se tenete sott’occhio le fashion icon, le avrete sicuramente notate: sono grandi, grandissime, bianche o colorate, oversize rispetto al piede che le calza. Sto parlando delle Triple S Trainer di Balenciaga, le sneakers che hanno addosso tutte le celebrities!

La Triple S trainer di Balenciaga: che cosa sono?

Ma quando un trend è un trend, va documentato, perciò eccomi qui! Mi sono documentata un pochino e ho scoperto che si tratta di scarpe che si definirebbero come “dad trainers”, cioè quelle scarpe da ginnastica esteticamente bruttine e giganti che indossavano solitamente i papà negli anni ’80 e ’90. Nei corsi e ricorsi della moda, adesso è toccato a loro venire ripescate, quindi eccole comparire ai piedi di tutto il fashion system!

Le star che le amano

Nell’elenco di chi le ama compaiono Chiara Ferragni, che le indossa praticamente per tutti i suoi spostamenti, e la super top Bella Hadid, come potete vedere sotto. A loro si aggiungono blogger e svariate fashion icon, tutte innamorate di questa scarpa oversize.

La Triple S trainer di Balenciaga: e noi comuni mortali?

Dal momento che costano €650, non sono esattamente una scarpetta alla portata di tutte… come fare quindi se le amate anche voi? Cercate di orientarvi su modelli analoghi, non identici ovviamente, ma che attirino comunque l’attenzione. Guardate le blogger qui sotto: una ha scelto di concentrare l’attenzione sulle scritte, l’altra su dimensioni e colore a contrasto con il resto dell’abbigliamento. Non saranno esattamente identiche… ma di sicuro saranno più facili da portare!