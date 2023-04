Chunky sneakers, abbinamenti e idee di look

Fonte: Getty Images Chunky sneakers: idee per indossarle con stile

Chunky significa massiccio, grosso: quale descrizione calza meglio (gioco di parole!) per questo genere di scarpe? Le chunky sneakers sono un trend che sta dilagando e non solo tra i giovanissimi. Dopo che Luis Vuitton e Balenciaga hanno spianato la strada con le Archlight e le Triple S trainers, anche tanti altri marchi prettamente sportivi hanno lanciato i loro modelli chuncky. Vediamo come indossarle con stile.

Chunky sneakers, idee per indossarle con stile: con il vestito

Rendono subito più sportivo anche un maxidress dal taglio o dalla fantasia bon ton, che, con un altro tipo di calzatura risulterebbe immediatamente più elegante. Il bianco è un colore che sta più o meno qualunque colore e in più questo genere di scarpe è un accessorio che stacca in ogni caso completamente da tutto il resto, quindi non temete di abbinarle anche con altre sfumature.

Con gli shorts

Per un look super sportivo e decisamente estivo, potete portarle anche con gli shorts in jeans. Queste scarpe, essendo appunto decisamente massicce, avranno l’effetto di rendere la caviglia più sottile. Sono adatte a voi quindi se volete minimizzarle. Se avete invece caviglie già molto sottili, preferite un modello meno XL.

Con la mini

Se le gambe sono il vostro punto di forza, provatele con la gonna, mini o comunque sopra il ginocchio. Slanceranno e renderanno più sottili caviglie e polpacci.

Con le calze a rete

Se le indossate con il denim, potete aggiungere un tocco in più con una calza a rete dalle maglie fitte. Vi raccomando solo di non esibire troppo le caviglie, in modo che quello del collant sia un gioco di “vedo non vedo”.

Con il pantalone morbido

Con un pantalone cropped, soprattutto se siete un fisico a pera o a clessidra, staranno benissimo, perchè aiuteranno ad assottigliare otticamente le gambe. Potete indossare anche un calzino a contrasto che riprenda il colore dell’abbigliamento, come ha fatto qui la modella Kirin Dejonckheere.