Come indossare il bianco in inverno: idee di look

Il bianco è un colore che normalmente si associa più all’estate che all’inverno: fa risaltare l’abbronzatura, è fresco e sa di caldo e sole. Anche d’inverno però ha un suo perchè, anzi: può diventare davvero super chic se abbinato nel modo giusto. Vediamo insieme cinque idee per indossarlo con stile anche d’inverno.

Come indossare il bianco in inverno: con il denim

Con il denim non si sbaglia mai, ormai sapete come la penso: un capo spalla bianco, una camicia bianca, jeans e dettagli dorati rendono il look grintosissimo. Provare per credere!

Come indossare il bianco in inverno: con il nero

Bianco e nero si sa, è una coppia che graffia! Un pull bianco tricot con un capo spalla in bianco, abbinato a pantaloni o gonna nera è un abbinamento vincente. Scegliete gioielli piccoli e dorati o d’oro rosa, in modo da riscaldare ulteriormente il look. L’argento o l’oro bianco li spegnerebbero. Altra alternativa, le perle, da portare però in versione artistica o stravagante.

Come indossare il bianco in inverno: total white

Chicchissimo, per chi non teme di sporcarsi! Il look total white a me piace in particolare in montagna, nella versione con maglione norvegese e camicia, per esempio, ma è bellissimo anche da città, con una gonna a matita o midi e accessori neutri. Per le bionde, in particolare quelle con sottotono caldo, è un outfit che riscalda l’incarnato. Trovate qui altre info sul sottotono, oppure sul mio blog, nella mia rubrica del giovedì.

Come indossare il bianco in inverno: con il beige

Altro look perfetto per i sottotoni caldi, sia per le more che per le bionde. Il beige e il marrone chiaro aiutano a scaldare il bianco (che può diventare anche un avorio) e lo rendono molto adatto anche alla stagione invernale. Potete aggiungere quindi non solo gli accessori, ma anche un bel capospalla, ad esempio un cappotto: il classico in cammello qui sarà l’ideale.

Come indossare il bianco in inverno: con i colori pastello

I colori pastello, in particolare quelli chiari, sono ideali per i sottotoni freddi, perchè fanno risaltare la luce naturale di questo tipo di incarnato. Bianco e verde chiaro, azzurro baby o rosa saranno quindi il complemento perfetto per un outfit bianco.