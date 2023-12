Outfit total white: a chi sta bene e come portarlo

Il bianco è un colore must dell'estate. Vediamo qualche idea di look per declinarlo in ogni occasione

Il bianco è un colore che va un po’ tutto l’anno (sì, anche d’inverno, se abbinato nel modo giusto!), ma in particolare d’estate: fresco, leggero, sa proprio da mare e da vacanze! Ma cosa possiamo indossare per avere un look super e total white? Ecco qui qualche idea di outfit alla portata di tutte.

Outfit total white: a chi sta bene il bianco

Il bianco è un colore che erroneamente si pensa che doni solamente a certe carnagioni: non è vero, basta scegliere quello più adatto a noi! Se avremo una carnagione calda, che non viene messa in risalto dal bianco ottico, possiamo optare per una tonalità più calda e tendente al bianco burro. Se invece abbiamo una carnagione più fredda e lunare, il bianco ottico e il bianco gesso andranno benissimo. Questo comunque non vieta di mixare i punti di bianco, tenendo vicino al viso quello più adatto al nostro incarnato.

Total white, idee di look in bianco

Casual

Forse è il modo più semplice di indossare questo colore: camicia bianca e jeans bianco… e non sbagliate mai! Se avete il timore che il bianco “allarghi” o non vi sentite a vostro agio con pantaloni troppo stretti da portare in figura, optate per camicie morbide e oversize, da indossare su pantaloni slim, oppure su abiti tagliati a trapezio o a palloncino, da portare con scarpe basse, sneakers o sandali.

Business

Un pantalone palazzo indossato con una giacca destrutturata (come nella foto sotto) e, come unica nota di colore, la pochette. Personalmente è un look che mi piace moltissimo e che può stare bene anche alle più minute: basta aggiungere un paio di tacchi ed è fatta! Al posto del pantalone palazzo, potete indossare anche un pantalone a sigaretta, magari con sopra un top a trapezio: effetto casual chic garantito.

Elegante

Dunque, premesso che il bianco non si deve indossare ai matrimoni, nessuno vi vieta di metterlo durante un’uscita un po’ più chic del solito o durante una cerimonia di altra natura, abbinando come sempre gli accessori giusti: in questo caso, sì alle scarpe con il tacco, chiuse o aperte, e a pochette o envelope bag. Per quanto riguarda i colori, io suggerisco, se volete enfatizzare la naturalezza del bianco, di rimanere sui neutri, al massimo un tocco di rosa cipria. Se invece volete staccare completamente, osate pure un colore forte come il rosso: d’estate è perfetto!

Total white in estate

Il bianco d’estate è il colore principe! Elegantissimo proprio in versione total white, anche accostando punti diversi di bianco. Personalmente mi piace molto staccando con accessori in colori naturali come la paglia o la rafia, o ancora con il color cuoio.

Total white in inverno

In inverno spesso si tende a pensare che il bianco non sia un colore adatto: non è vero! Può essere elegantissimo perfino in montagna, magari riscaldandolo appena e optando per una tonalità burro. L’unica cosa a cui dovrete fare attenzione sono le macchie, più facili in inverno e spesso su tessuti meno facili da smacchiare rispetto a quelli estivi.