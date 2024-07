Giorgio Armani, 90 anni in 9 look iconici

È stata la vocazione per la medicina a collocare Milano lungo la sua rotta, eppure l’impossibilità di trattenere oltre l’innato genio per la moda a trattenervelo. Giorgio Armani compie oggi 90 anni, e così il Made in Italy. Una carriera lunga mezzo secolo, che ha plasmato uno stile tanto inconfondibile quanto intramontabile nato dalla rottura dei canoni del tempo in favore di una sobria originalità. Era il 1964 quando l’idea del completo destrutturato da uomo - in collaborazione con Hitman - prese forma, mentre il 1974 l’anno del suo esordio come stilista con la leggendaria sfilata fiorentina di Palazzo Pitti alla Sala Bianca. Padre dello stile italiano, Giorgio Armani ha dato forma ad un linguaggio riconoscibile che ripudia l'eccesso per abbracciare un’essenzialità scenografica, chirurgicamente misurata. E quale occasione migliore di questa per ripercorrere insieme i punti salienti della sua carriera?