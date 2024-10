Laura Pausini e Paola Cortellesi, elegantissime e in total black per la sfilata Armani

Laura Pausini e Paola Cortellesi hanno brillato alla sfilata di Giorgio Armani a New York, indossando eleganti look total black che hanno catturato l’attenzione

Alla sfilata di Giorgio Armani a New York, Laura Pausini e Paola Cortellesi hanno catturato l’attenzione con due impeccabili look total black, incarnando l’eleganza in tutta la sua essenza.

In un evento costellato di star internazionali, le due icone italiane hanno saputo imporsi come protagoniste assolute, sfoggiando outfit che hanno celebrato con classe la maestria sartoriale senza tempo del celebre designer.

Paola Cortellesi, sobria e sofisticata in velluto nero

Paola Cortellesi ha scelto un abito lungo nero, un modello strapless essenziale, che ha sottolineato la sua innata raffinatezza. Da sempre fan del marchio, l’attrice e regista indossa spesso creazioni firmate Armani, come dimostrato anche in occasione dei David di Donatello 2024, dove aveva stupito con un look scintillante tempestato di paillettes. Questa volta, però, ha optato per uno stile più minimal, senza rinunciare all’eleganza che la contraddistingue.

L’attrice ha indossato un abito lungo nero in velluto, con scollo a fascia che ha esaltato la sua silhouette in modo discreto ma estremamente chic. La linea pulita e il tessuto lussuoso hanno creato un effetto sofisticato, perfettamente in linea con lo stile essenziale del brand.

La scelta del velluto ha conferito all’outfit un tocco vintage, richiamando un’eleganza senza tempo. A completare il look, Cortellesi ha optato per accessori ridotti al minimo, lasciando che l’abito parlasse da sé. Un paio di décolleté nere con dettagli brillanti ha aggiunto un pizzico di luminosità, mentre un delicato collier ha donato un ulteriore tocco di classe senza appesantire l’insieme.

Laura Pausini, icona di stile in nero assoluto

Non è stata da meno Laura Pausini, che alla sfilata ha puntato su un look total black di grande impatto. Già in passato la cantante aveva scelto Armani per occasioni importanti, come durante i Latin Grammy del 2022, dove aveva cambiato più outfit da vera diva, inclusa una splendida creazione in velluto per il gran finale della serata.

Alla sfilata di Giorgio Armani a New York, Laura Pausini ha dominato la scena con un outfit total black che mescola eleganza senza tempo e dettagli glamour. La cantante ha scelto un soprabito in raso dal taglio kimono, che ha avvolto la sua silhouette con una fluidità impeccabile. Sotto, ha lasciato intravedere un corpetto scintillante ricoperto di paillettes, che ha aggiunto quel tocco di luce perfettamente bilanciato con il minimalismo del resto del look.

Il vero colpo di scena il basco nero in velluto, che ha aggiunto un tocco bohémien irresistibile, donandole un’aura sofisticata e al tempo stesso chic. Un accessorio che richiama le atmosfere parigine e che Pausini ha portato con estrema disinvoltura, rendendolo il pezzo forte del suo ensemble.

Ai piedi, ha optato per décolleté a punta, mentre una pochette nera tempestata di paillettes ha ripreso il motivo brillante del corpetto, creando un gioco di luci e ombre raffinato. La scelta del nero, arricchito da dettagli brillanti, conferma ancora una volta la capacità di Laura Pausini di reinterpretare il classico in chiave contemporanea, con un tocco personale che la rende un’autentica icona di stile.