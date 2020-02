Chi sono Federico e Francesco, i fratelli di Fabrizio Corona

editato in: da

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo. L’ex marito di Nina Moric non è figlio unico ma ha due fratelli: Federico e Francesco. Il primo, che ha 14 anni meno dell’ex re dei paparazzi, ha deciso di seguire le orme professionali del padre, il giornalista Vittorio Corona (scomparso nel 2007 a soli 59 anni e grande amico e collaboratore di Indro Montanelli).

Federico Corona ha collaborato come freelance con diverse testate. Tra queste è possibile citare Il Fatto Quotidiano e Sport Mediaset. Il fratello minore di Fabrizio Corona – che a differenza di Francesco è attivo su Instagram e ha un profilo dove condivide diversi dettagli relativi alla sua vita personale e professionale – ha co-diretto assieme all’ex della Moric Lover, un magazine dedicato al gossip.

In merito alla sua vita sentimentale non si sa nulla (su Instagram non ci sono foto recenti in merito). Ai tempi della relazione tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez – durata dalla fine del 2008 alla primavera del 2012, quando la showgirl argentina si è innamorata di Stefano De Martino negli studi di Amici – circolava però un gossip che parlava di un flirt tra Federico Corona e Cecilia Rodriguez. I rumors su questo rapporto non hanno mai trovato conferma.

Tornando un attimo alla carriera professionale di Federico Corona, ricordiamo che il fratello minore di Fabrizio Corona ha fondato una testata i cui contenuti sono redatti da detenuti e che ha collaborato con l’ex re dei paparazzi alla scrittura del libro Mea Culpa – Voglio Che Mio Figlio Sia Orgoglioso di Me, uscito nel 2014.

Cosa dire invece di Francesco? Su di lui, il più grande dei tre fratelli Corona, si sa molto poco. Il rapporto tra lui e Fabrizio è infatti imparagonabile rispetto a quello che il padre di Carlos Maria ha con Federico e, per certi versi, si può definire burrascoso.

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, Fabrizio Corona ha infatti usato parole dure nei suoi confronti e ha detto di avere poco in comune con lui. Francesco Corona nella vita porta avanti la professione di video maker e ama poco i riflettori (nel 2015 si è parlato di lui per un acceso scontro con un paparazzo sotto casa di Nina Moric).