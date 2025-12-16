Fabrizio Corona – Io sono notizia, su Netflix la docuserie: quando esce

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Fabrizio Corona su Netflix

Una docuserie in 5 puntate per raccontare il mondo del gossip e dei social visti con gli occhi di Fabrizio Corona: su Netflix arriva Io sono notizia, un nuovo show dedicato all’ex re dei paparazzi. Ma ne sentivamo davvero il bisogno?

Quando e vove vedere la docuserie su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: Io Sono Notizia è la docuserie dedicata all’ex re dei paparazzi che promette di far discutere (e non poco). Lo show, composto da 5 episodi, sarà disponibile solo su Netflix dal 9 gennaio. Lungi dall’essere un semplice racconto biografico, l’opera si propone invece come un affresco della società italiana dagli Anni ’90 ad oggi, con un focus sul passaggio dall’era televisiva a quella dei social.

Il personaggio di Fabrizio viene raccontato in ciascuna puntata mostrando aspetti differenti della sua personalità: figlio del visionario giornalista Vittorio Corona, cresce con il compito di raccogliere una pesante eredità paterna. Il suo percorso, tuttavia, è molto diverso: il gossip diventa una letale arma di potere, e l’alleanza con Lele Mora porta alla nascita di un vero e proprio impero sulla vendita delle vite altrui.

Il punto di svolta arriva con Vallettopoli: l’inchiesta per estorsione trasforma irrimediabilmente Fabrizio in personaggio, e le aule di tribunale diventano per lui un importante palcoscenico. L’etichetta di “nemico pubblico” diventa quindi per Corona una preziosa arma da sfruttare a proprio vantaggio per alimentare una polarizzazione costante.

Il primo trailer della docuserie

Come si intuisce dal teaser diffuso da Netflix, la docuserie è destinata a creare polemica: “Lavoro, sesso, alcol, mi divertivo ed ero assolutamente maledetto”, dice Corona rivolto alle telecamere. E ancora: “La mia personalità, la mia intelligenza, le mie arti erano troppo forti… e avevo in mano le vite di tutti….”. Poi confessa: “Io ho un’idea del mondo dove non esite il bene“.

Si vede anche Nina Moric, sua ex compagna, che sentenzia: “Lui è un pagliaccio”. E ancora immagini dei processi con lui sempre elegantissimo in giacca e cravatta. Il trailer chiude con Corona che dice: “Ci sarà da divertirsi”.

Il progetto, sin dalle prime battute, ha creato una vera spaccatura negli spettatori: se alcuni accusano la piattaforma di streaming di essere “caduta veramente in basso” e di “concedere spazio ai criminali”, altri fanno notare come le logiche del mercato impongano di affiancare a serie di qualità come Stranger Things progetti di questo tipo.

Fabrizio Corona, le accuse a Signorini sono una mossa pubblicitaria?

Alla luce della recente diffusione del trailer di Io sono notizia, in molti si sono chiesti se le pesanti accuse rivolte nelle ultime ore ad Alfonso Signorini non siano una mossa pubblicitaria. Fabrizio Corona potrebbe infatti aver deciso di “sganciare la bomba” per accrescere l’hype sulla sua docuserie a poche settimane dalla messa in onda.

Nell’ultima puntata di Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha infatti denunciato un sistema decisamente poco ortodosso operato dal conduttore per scegliere i protagonisti del suo Grande Fratello Vip: “Se non vai a letto con Signorini non lavori” ha spiegato. Chissà quanto si farà attendere la replica dell’ex direttore di Chi.

