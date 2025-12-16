Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e il suo sistema per entrare al Grande Fratello

Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse contro Alfonso Signorini, che avrebbe provato a sedurre diversi aspiranti concorrenti del GF Vip

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fabrizio Corona ha dimostrato in più occasioni di non avere timori reverenziali nei confronti di nessuno. E non fa eccezione Alfonso Signorini. L’ex direttore di Chi è finito infatti nel mirino del Re dei Paparazzi, che nell’ultima puntata di Falsissimo gli ha rivolto pesanti accuse: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”.

Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è da diversi anni uno dei volti di punta di Mediaset, e con il suo GF Vip ha risollevato le sorti dei reality show di Mediaset. Tuttavia, secondo Fabrizio Corona, l’ex direttore di Chi avrebbe selezionato diversi concorrenti del format in maniera poco ortodossa: con molti di loro ci sarebbero stati scambi di messaggi, foto esplicite e, in alcuni casi, rapporti sessuali.

“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione“, ha raccontato ancora l’ex re dei Paparazzi, parlando di un “sistema” che in circa 10 anni avrebbe coinvolto almeno 500 persone. A detta di Corona, il conduttore sarebbe oggi “l’unico vero trampolino per il mondo dello spettacolo“, nonché una personalità estremamente influente tanto nel mondo Mediaset che in quello di Mondadori.

La testimonianza riportata da Fabrizio Corona

A sostegno della sua tesi, Fabrizio Corona ha anche riportato la testimonianza di un “caso zero”, che corrisponderebbe all’ex concorrente del GF VIP Antonio Medugno. Il modello, estremamente popolare sui social, sarebbe entrato nella casa più spiata d’Italia in virtù del suo “rapporto particolare” con Signorini.

Nel racconto di Falsissimo si citano messaggi e scambi di foto esplicite per circa 4-5 mesi: “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui”, spiega il ragazzo.

Medugno racconta anche di una notte trascorsa a casa di Signorini, senza che però ci fosse un rapporto sessuale. Per questo motivo, l’influencer non sarebbe entrato nella casa del GF all’inizio della trasmissione: l’ingresso sarebbe invece arrivato più avanti, in seguito ad una ripresa dei contatti da parte del conduttore.

“Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema“, insiste quindi Corona. Si tratta chiaramente di insinuazioni che non sono al momento supportate da nessun riscontro giudiziario. Alfonso Signorini, inoltre, non ha ancora risposto in alcun modo alle accuse.

Chi è il “caso zero” Antonio Medugno

Antonio Medugno è un modello 27enne che ha partecipato al Grande Fratello Vip nel gennaio 2022. Estremamente popolare sui social, vanta una partecipazione ad Uomini e Donne nel 2019, e ha sfilato per diverse case di moda. Oggi conta circa 3.2 milioni di follower su Tik Tok, piattaforma su cui condivide scatti dei suoi viaggi e dei suoi impegni professionali.

Fidanzato con la modella Federica Balzano, è stato legato in passato ell’ex corteggiatrice Giulia D’Urso e alla concorrente di Amici Rosa Di Grazia, raccontando di aver avuto un flirt anche con Clarissa Selassié.

Il suo nome è tornato al centro della cronaca nelle ultime ore: raggiunto da Fabrizio Corona telefonicamente, ha confermato di aver ricevuto “videochiamate e messaggi affettuosi” da parte di Alfonso Signorini prima di entrare nella casa del GF Vip.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!