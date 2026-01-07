Signorini fuori dal GF Vip, “ma rimane direttore di Chi”: la decisione di Mondadori

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Alfonso Signorini si è auto-sospeso dalla conduzione del Grande Fratello, ma, a quanto sembra, manterrà la sua posizione come direttore di Chi. Poche settimane fa Fabrizio Corona, tramite Falsissimo ha colpito proprio lui, lo storico volto di Canale 5. Il suo nome continua a rimbalzare tra i social e la cronaca e se è stata sua la decisione di sospendere il proprio impegno lavorativo con Mediaset. Adesso è Mondadori a dire l’ultima parola sul futuro del giornalista.

Alfonso Signorini resta direttore editoriale di Chi

La notizia della conferma di Alfonso Signorini come direttore di Chi è arrivata direttamente dalla casa editrice, Mondadori, nella figura di Massimo Borgnis, direttore responsabile del settimanale. Quest’ultimo ha dichiarato a Fanpage.it che Mondadori ha scelto la linea della continuità in attesa che la vicenda giudiziaria faccia il suo corso. Quindi Alfonso Signorini almeno per il prossimo periodo rimarrà saldamente a capo di Chi.

La pausa del giornalista e conduttore ci sarà, quindi, ma sarà solo televisiva e riguarderà principalmente la conduzione della nuova edizione del GF Vip. Signorini, coinvolto nelle ultime settimane in una vicenda che ha fatto e sta facendo ancora molto discutere, manterrà dunque la sua posizione all’interno di Mondadori, almeno fino a quando la situazione non verrà chiarita nelle sedi competenti.

Il suo nome è legato in modo indissolubile al settimanale Chi. Dopo esserne stato il direttore responsabile dal 2006 a marzo 2023, ha passato il testimone a Massimo Borgnis restando però alla guida editoriale del magazine. Un ruolo strategico, il suo, che è sì meno esposto mediaticamente, ma rimane centrale per l’identità della rivista.

L’auto-sospensione da Mediaset e lo stop al GF Vip

Diverso il discorso sul fronte televisivo. Nei giorni scorsi, attraverso i suoi legali, Alfonso Signorini ha comunicato la scelta di auto-sospendersi da Mediaset, una decisione presa – secondo quanto emerso – di comune accordo con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Come sappiamo questo implica che il conduttore non sarà al timone della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non si sa ancora chi sarà a sostituirlo alla guida del reality e a dirla tutta rimane congelata anche la data di inizio poiché dopo la bufera Mediaset stessa starebbe facendo le sue valutazioni. Anche sul fronte del gradimento: è innegabile, infatti, che le ultime edizioni del GF non abbiano raggiunto gli sfarzi del passato.

La pausa arriva quindi in un momento delicato per il conduttore (e per Mediaset stessa), segnato dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha infatti diffuso chat private attribuite proprio a Signorini e ad Antonio Medugno, ex concorrente del reality di Canale 5, parlando di presunti comportamenti scorretti legati al programma.

Accuse che Signorini ha respinto con decisione, denunciando Corona per revenge porn. Dopo la denuncia presentata da Medugno, anche il giornalista è stato iscritto nel registro degli indagati: i reati ipotizzati dai legali dell’ex gieffino sono violenza sessuale ed estorsione. Secondo quanto riferito dalla pm Letizia Mannella, l’iscrizione rappresenterebbe “un atto dovuto”, un passaggio tecnico che non implica una valutazione di colpevolezza. Nel frattempo, Mondadori sceglie di non intervenire sul piano editoriale, confermando Signorini nel suo ruolo. Una separazione dei ruoli, televisivo ed editoriale, necessaria in attesa di capire quali saranno gli sviluppi di quello che è stato nominato il “Signorini Gate”.

