Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Alfonso Signorini e Pupo

Non si placano le polemiche su Alfonso Signorini. Dopo le notizie diffuse da Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno, a essere indagate sono le modalità di selezione che il conduttore avrebbe applicato ai concorrenti del Grande Fratello. Del reality Mediaset, per due anni consecutivi, fu opinionista anche Pupo. Il cantante, che con Signorini ha lavorato a stretto contatto, sceglie di difendere il collega dalle infamanti accuse.

Pupo difende Alfonso Signorini

Anche Pupo sceglie di esprimersi sul caso Signorini che, ormai da settimane, è alla ribalta della cronaca. Il cantante ha ricoperto per due anni il ruolo del conduttore nel noto reality. “Sono stato a stretto contatto con Alfonso Signorini per due intense stagioni del Grande Fratello Vip – spiega in un intervento pubblicato sul quotidiano Il Resto del Carlino – Erano le edizioni del Covid. Credo di conoscerlo abbastanza bene”.

Affermando di conoscere “abbastanza bene” il conduttore, su Alfonso Signorini afferma che “sicuramente ci sono in lui, come in quasi tutti noi che facciamo questo mestiere, atteggiamenti che possono essere discutibili e magari anche borderline ma, secondo me, nulla a che fare con tutto quello che gli stanno gettando addosso”.

E se ci sono state delle irregolarità nel processo dei casting del programma, sottolinea il cantante: “Per quanto riguarda il GF Vip e Nip non dobbiamo dimenticare che il deus ex machina del programma non è solo il conduttore. Dietro di lui ci sono società e addetti ai lavori di primissimo livello. Mediaset, Endemol, i capi progetto e gli autori che, fra l’altro, io conosco benissimo e, su molti dei quali, metterei la mano sul fuoco”.

Infine, Pupo prevede che “anche questa situazione si risolverà in un nulla di fatto e andrà ad aggiungersi al lunghissimo elenco di fake news che stanno togliendo qualità e gioia al nostro lavoro. L’unica vera colpa che abbiamo è quella di non esserci opposti, anzi di aver contribuito alla creazione di un mondo così. Questo è grave”.

Le accuse di Corona al Grande Fratello

Il caso Signorini esplode a seguito di una delle più recenti puntate di Falsissimo, il format web di Fabrizio Corona. Nel corso della trasmissione, il paparazzo sostiene che l’accesso al Grande Fratello fosse soggetto a richieste di favori sessuali da parte del conduttore Alfonso Signorini. A sostenere le accuse di Corona, la testimonianza di Antonio Medugno, ex concorrente del Gf che ha denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Mentre Signorini ha denunciato Corona per diffamazione e revenge porn.

Sulla vicenda ha aperto un’indagine la Procura di Milano, mentre il produttore del Gf, Endemol, ha avviato indagini interne. Nel frattempo, Alfonso Signorini, respinge tutte le accuse: “Non ho commesso nessuna violenza né estorsione, vogliono distruggermi” ha affermato interrogato dal Pm. Adesso si esprime solo tramite i propri avvocati e ha temporaneamente sospeso di propria volontà qualsiasi collaborazione in essere con le reti Mediaset. Il giornalista ha anche disattivato i propri canali social, ma mantiene il proprio ruolo di direttore editoriale del settimanale Chi, che proprio di casi del genere si è tante volte occupato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!