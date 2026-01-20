Alfonso Signorini pronto a bloccare la prossima puntata di Falsissimo: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alfonso Signorini

Alfonso Signorini avrebbe richiesto al tribunale di bloccare la prossima puntata di Falsissimo che dovrebbe sbarcare a breve su Youtube. A svelarlo Fabrizio Corona che su Instagram si è rivolto direttamente al conduttore e giornalista, finito nel suo mirino e al centro di un ampio scandalo.

Signorini, la mossa per bloccare Falsissimo

Secondo le ultime notizie, i legali di Alfonso Signorini, avrebbero presentato un’istanza presso il Tribunale civile di Milano per richiedere un provvedimento cautelare d’urgenza al fine di bloccare l’uscita della prossima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. L’appuntamento, come era stato rivelato qualche giorno fa, dovrebbe essere per il 26 gennaio prossimo.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini era stato interrogato in Procura dopo la denuncia per estorsione e violenza sessuale depositata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. A sua volta il conduttore aveva deciso di denunciare Fabrizio Corona per revenge porn. Ora i giudici civili dovranno decidere riguardo la richiesta di sospendere la puntata di Falsissimo e bloccare la ripubblicazione dei contenuti che erano stati mostrati nelle puntate precedenti.

I legali affermano che Corona avrebbe annunciato la puntata con contenuti di “irreparabile gravità” e che la pubblicazione di ulteriori materiali, una volta liberamente scaricabili, condivisibili e replicabili online, renderebbe impossibile recuperare la situazione, causando un danno permanente alla vita personale e lavorativa del conduttore. La decisione finale sul blocco del video spetta ora ai giudici che hanno già fissato l’udienza per il 22 gennaio.

La replica di Fabrizio Corona su Instagram

La replica di Fabrizio Corona non è tardata ad arrivare. L’ex re dei paparazzi in alcune Stories di Instagram ha risposto direttamente ad Alfonso Signorini. “Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora”, ha scritto, annunciando nuovamente l’uscita di una nuova puntata di Falsissimo che sarà intitolata Il prezzo del successo – parte finale. “L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo”, ha dichiarato.

Mostrando i documenti in cui veniva richiesto lo stop al programma di Youtube, Corona ha aggiunto: “Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Preparatevi per la puntata di lunedì perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini”.

Le parole di Medugno

Nel frattempo il caso non accenna a sgonfiarsi, ma si arricchisce di nuovi dettagli. Nei giorni scorsi Antonio Medugno ha ribadito di essere stato vittima di un ricatto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip da parte di Alfonso Signorini. Il modello, a colloquio con i pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, ha confermato le sue dichiarazioni, rivelando che anche altre persone avrebbero subito lo stesso trattamento. Ipotesi su cui gli investigatori stanno indagando per capire cosa sia accaduto davvero.

“Confermo tutte le ipotesi di accusa, le ho raccontate ai pm stamattina – ha detto a Lo Stato delle Cose -. Un ‘sistema Signorini’? Non lo so, non posso rispondere. Parlo solo di quello che ho vissuto io, probabilmente non sarò l’unico, non ho conoscenza di altre persone. Nessuno si confida. Perché ho atteso tanto? Perché sono stato buttato in un caso mediatico, io non avevo autorizzato la diffusione delle immagini, è stato il mio ex manager a mandarle a Fabrizio Corona”.