Fabrizio Corona pronto a tornare: “Il 2 marzo resa dei conti con Signorini e Mediaset”

Fabrizio Corona non si arrende e annuncia il suo ritorno per quella che lui stesso ha definito una “resa dei conti” con Mediaset e Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona annuncia il ritorno di Falsissimo

L’ex re dei paparazzi, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale per piccoli problemi di salute, è stato ospite di Peppe Iodice nel programma Peppy Night dove ha svelato il ritorno di Falsissimo. Il format di YouTube tornerà, secondo quanto svelato, il 2 marzo con una nuova puntata. Un appuntamento che, almeno a detta di Corona, promette di portare nuovamente scompiglio in una vicenda già particolarmente intricata.

Corona ha infatti anticipato che la nuova puntata di Falsissimo sarà dedicata proprio a Mediaset e ad Alfonso Signorini. “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa di conti – ha detto -. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”.

L’ex re dei paparazzi ha confermato l’arrivo della puntata anche in una recente ospitata in discoteca. “Il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante – ha spiegato ai fan -. Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La puntata la facciamo su Signorini e Mediaset. A questo giro però rigiro le carte”.

Non è chiaro però al momento dove verrà caricata la puntata di Falsissimo. I profili social di Fabrizio Corona infatti sono stati bloccati e l’unico account che ha a disposizione è quello su X.

Lo scontro con Mediaset

Le incognite riguardo la nuova puntata di Falsissimo d’altronde sono molte. La maggior parte delle quali riguardano il provvedimento dei giudici che ha vietato a Corona di pubblicare contenuti diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini. Già qualche settimana fa l’ex re dei paparazzi era andato contro il divieto, diffondendo una puntata che aveva fatto molto discutere.

Corona infatti non aveva parlato solamente di Signorini e delle rivelazioni di Antonio Medugno riguardo il Grande Fratello Vip, ma aveva anche fatto illazioni (senza presentare alcuna prova) riguardo numerosi personaggi legati a Mediaset, da Maria De Filippi a Gerry Scotti, passando per Samira Lui e Pier Silvio Berlusconi.

La reazione dell’azienda del Biscione non era tardata ad arrivare e Mediaset aveva annunciato la volontà di fare causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. In una nota l’azienda aveva denunciato l’esistenza di “un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro […] Mediaset e Mfe agiranno in ogni sede per contrastare questo meccanismo. Che può colpire chiunque, persone note e cittadini comuni. Con una differenza sostanziale: mentre un grande gruppo come il nostro può permettersi strumenti di tutela adeguati, moltissime persone non hanno le risorse economiche necessarie per difendersi”.

Alla nota era seguita la replica di Corona. “Dal momento in cui Mediaset fa prima una causa civile e chiede 160 milioni, che non hanno senso, è un atto intimidatorio. È una minaccia per spaventare le persone comuni – aveva detto -. A me però non spaventano affatto: oggi sono stato criminalizzato. E sapete perché, per adesso, non mi hanno ancora coinvolto? Perché se vado in udienza per un processo penale e vengo rinviato a giudizio, devono salire tutti sul banco degli imputati: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Marina Berlusconi. Poi vediamo se erano davvero diffamati”.