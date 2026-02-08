Corona non molla e porta Falsissimo a teatro: quanto costerà il biglietto

Corona prepara la sua nuova mossa e porta Falsissimo a teatro con un tour e biglietti già in vendita.

Fabrizio Corona non molla dopo lo scontro con Mediaset e porta Falsissimo a teatro. L’ex re dei paparazzi infatti avrebbe deciso di realizzare un tour teatrale dedicato proprio al suo format diventato ormai celebre su YouTube.

Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro

Dopo il comunicato di Mediaset e l’ombra di una causa civile da 160 milioni di euro, Fabrizio Corona ha già fatto la sua nuova mossa. Falsissimo diventerà infatti uno spettacolo teatrale, approdando nei teatri di tutta Italia.

Il tour teatrale inizierà a maggio 2026 e sbarcherà in quattro città. Il 14 maggio sarà a Catania al Teatro Metropolitan, mentre il 21 maggio sarà la volta di Napoli presso il Teatro PalaPartenope. Le altre date previste sono il 22 maggio a Roma, al Teatro Italia, e il 23 maggio presso il Gran Teatro Geox a Padova.

I biglietti sono già stati messi vendita su TicketOne. Il costo? Dai 35 sino ai 50 euro per un posto in poltronissima. Per ora non è dato sapere quale sarà la scaletta dello spettacolo nè di cosa si parlerà di preciso, ma conoscendo Corona è scontato che farà discutere.

Lo scontro con Mediaset

L’arrivo di Falsissimo a teatro rappresenta l’ultima mossa di una strategia che Corona sta portando avanti ormai da tempo dopo aver dichiarato apertamente guerra a Mediaset. Dopo la pubblicazione delle puntate dedicate ad Alfonso Signorini, le rivelazioni di Antonio Medugno e i commenti su un presunto “sistema” per regolare l’ingresso al GF Vip, Corona aveva annunciato la volontà di svelare nuovi segreti suoi personaggi dell’azienda del Biscione.

Il resto è storia. La richiesta di bloccare le puntate di Falsissimo da parte dei legali di Signorini, accolta dai giudici, e la scelta di Corona di diffondere comunque il contenuto. Le accuse, piuttosto gravi e riguardanti la vita privata (ma soprattutto prive di prove) che hanno coinvolto Maria De Filippi, Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi, ma anche Samira Lui, Silvia Toffanin e Ilary Blasi.

Volti che Mediaset ha scelto di difendere, scendendo in campo dal punto di vista legale. In una nota infatti, solo qualche giorno fa, l’azienda aveva annunciato di aver fatto causa a Corona per 160 milioni di euro, richiedendo un risarcimento per “danni reputazionali e patrimoniali”.

La replica di Corona era arrivata puntuale, poco dopo in un video circolato sui social e registrato all’interno di un locale in cui era stato invitato come ospite speciale della serata. “Dal momento in cui Mediaset fa prima una causa civile e chiede 160 milioni – che non hanno senso – è un atto intimidatorio – aveva commentato l’ex re dei paparazzi -. È una minaccia per spaventare quelli normali. Ma a me non mi spaventano mica. Mi sono fatto una risata oggi”, ha dichiarato a gran voce. “E lo sapete perché per adesso non mi hanno querelato? Perché se vado in udienza a un processo penale e vengo rinviato giudizio, devono venire tutti sul banco degli imputati. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Marina Berlusconi. Poi vediamo se li ho diffamati, eh. Vediamo se li ho diffamati. Vi sembro preoccupato? No, ho solo la febbre?”.