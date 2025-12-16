Chi è Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Antonio Medugno è uno dei volti più noti del Grande Fratello. Modello e attore, è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori prendendo parte all’edizione del 2022 del reality condotto da Alfonso Signorini. Con la sua personalità schietta e diretta si è fatto notare da subito, alimentando numerose dinamiche all’interno della Casa.

Chi è Antonio Medugno, le origini e la carriera

Classe 1998, Antonio Medugno è nato a Napoli e ha iniziato la sua carriera sin da giovanissimo, lavorando come modello per numerosi brand di moda. In seguito si è fatto conoscere su Tik Tok, entrando nella lista dei tik toker più apprezzati e nel 2019 è comparso per la prima volta in televisione, prendendo parte a Uomini e Donne.

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Antonio Medugno è sbarcato al Grande Fratello Vip, nell’edizione del 2022 guidata da Alfonso Signorini. La sua partecipazione al dating show di Canale Cinque dunque gli ha permesso di farsi conoscere, ma è stato il Grande Fratello Vip a regalargli la vera popolarità. All’interno della Casa, Antonio ha conquistato il pubblico grazie alla sua spontaneità, al modo schietto di esprimere opinioni e alla capacità di affrontare le dinamiche del gioco senza mai perdere il sorriso.

Parallelamente alla televisione, ha costruito una carriera nel mondo della moda. Ha lavorato come modello e ha sfilato per brand importanti come Richmond e Moschino. La sua presenza sui social è costante e curata, con un seguito numerosissimo di fan che lo supportano sia nelle scelte professionali che nei momenti più personali.

Gli amori di Antonio Medugno

Sul fronte sentimentale, Antonio Medugno ha sempre cercato di mantenere un certo grado di riservatezza, anche se il pubblico ha avuto modo di conoscerne alcuni lati durante il Grande Fratello Vip e in passato a Uomini e Donne. Cresciuto in una famiglia napoletana tradizionale, Antonio ha dichiarato più volte di attribuire grande importanza alla sincerità e alla stabilità nei rapporti. Nonostante alcune brevi relazioni, Antonio ha preferito concentrare l’attenzione sulla sua crescita personale e professionale, lasciando poco spazio all’amore.

Un impegno che l’ha portato a diventare anche un attore, con il debutto al cinema nel film Qui staremo benissimo di Renato Giordano. “Per me l’amore è prendersi cura di qualcuno – aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Virgilio Notizie -. L’amore vero lo riconosci quando senti che per l’altra persona sei una priorità, quando quella persona si prende cura di te in modo spontaneo. Ti racconto un aneddoto. Dopo una lunga giornata di lavoro e una partita di calcio, torno a casa stanchissimo. La mia ragazza, che in quel periodo aveva la febbre alta ed era a letto da giorni, appena sente che arrivo, si alza nonostante la sua condizione e mi accoglie con un asciugamano in mano per asciugarmi il sudore, preoccupata che potessi ammalarmi. Quel gesto, fatto da una persona malata che pensa prima a te che a se stessa, per me è stato l’esempio più puro e reale di amore. Amare significa proprio questo: esserci, anche quando non stai bene”.

