Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela

Si chiama Monica la donna che da anni è accanto ad Alberto Angela. La moglie del divulgatore scientifico si è sempre tenuta lontano dai riflettori, nonostante suo marito sia famosissimo e molto amato. I due sono sposati da oltre venticinque anni e hanno un legame molto forte, ma Alberto ha sempre cercato di tenere la famiglia lontano dai gossip, proteggendo la donna che ama e i figli.

Classe 1962, Alberto è nato a Parigi ed è figlio di Margherita Pastore e di Piero Angela, celebre divulgatore televisivo. Dopo il diploma è tornato in Italia e si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma. Ha ottenuto la votazione di 110 e lode e in seguito la sua tesi è stata pubblicata. I continui viaggi del padre e l’aria cosmopolita che si respirava in famiglia, hanno permesso ad Angela Junior di diventare un “cittadino del mondo”.

Parla in modo fluente non solo l’italiano e il francese, ma anche lo spagnolo e l’inglese. Ha studiato per un lungo periodo negli Stati Uniti, frequentando diversi college fra cui la Columbia e Harvard. Infine si è specializzato in paleontologia e paleoantropologia all’UCLA.

La sua passione per la storia e la capacità innata di saper raccontare, l’hanno portato negli anni Novanta a esordire nella televisione svizzera. In seguito è sbarcato in Rai per condurre con il padre Il Pianeta dei Dinosauri. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata e oggi è uno fra i divulgatori scientifici più amati.

Se la professionalità di Alberto Angela è sotto gli occhi di tutti si sa invece molto poco della sua vita privata. Lo studioso è sposato dal 1993 con Monica, studentessa conosciuta quando era agli esordi della sua carriera. Le nozze sono arrivate dopo un lungo fidanzamento e gli hanno regalato tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela. Oggi Alberto e Monica formano una delle coppie più longeve e riservate del mondo dello spettacolo.

La moglie di Angela non compare mai di fronte alle telecamere o agli eventi ufficiali. La coppia preferisce vivere la quotidianità lontano dal gossip. Marito e moglie condividono la passione per l’arte e per lo sport, in particolare il nuoto, mentre Alberto ha confessato che la moglie lo conquisterebbe grazie al suo dolce preferito: il tiramisù.