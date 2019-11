Chi è Margherita Pastore, la moglie di Piero Angela

editato in: da

In queste ore i suoi tantissimi fan stanno seguendo le notizie sulla salute di Piero Angela. Il noto giornalista e divulgatore scientifico si trova ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo essere caduto in casa. Un piccolo incidente che, a 91 anni, può creare un po’ di preoccupazione in più. I fan del ‘papà’ di Quark e Superquark però, possono stare tranquilli: a stare vicina al giornalista a sostenerlo e ad accudirlo in queste ore, come fa ogni giorno da ben 64 anni c’è sua moglie: Margherita Pastore.

La riservatezza di Piero Angela è nota, ma quella della moglie Margherita la supera: per scelta condivisa infatti, lei è sempre rimasta un passo indietro rispetto al marito, evitando di rilasciare interviste o di farsi fotografare, e supportandolo ben più concretamente con il suo sostegno, i suoi consigli, e la sua presenza.

Piero e Margherita si sono conosciuti quando erano due giovani, innamorati ognuno della propria arte: Piero Angela infatti, prima di diventare l’uomo di scienza e di comunicazione che tutti conosciamo, era un pianista jazz che sognava di incidere un disco (e pare che ancora lo sogni) e di vivere di musica. Margherita invece, era una ballerina di talento, danzava alla Scala e in molti prevedevano per lei un radioso futuro sul palcoscenico.

A farle cambiare strada fu proprio l’incontro con Piero Angela, che lui descrive come il classico colpo di fulmine. “E’ stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica”, ha scherzato il giornalista raccontando quel momento fatale in un’intervista di qualche tempo fa a Vieni da Me.

Margherita Pastore ha scelto poi di rinunciare alla sua carriera di danzatrice, per seguire Angela, che nel frattempo si stava facendo strada nel mondo del giornalismo e che, per lavoro, doveva trasferirsi a Parigi. Lei scelse di seguirlo e, da allora il suo ruolo, è sempre stato quello di punto di riferimento prezioso e insostituibile per il marito. Si sono sposati nel 1955 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Alberto Angela (che ha seguito le orme del padre e quanto lui ha saputo farsi amare dal pubblico e conquistarsi schiere di fan), e Christine, che deve aver ereditato il culto della riservatezza dai genitori, perché le notizie su di lei sono scarsissime.

Margherita in questi anni si è quindi completamente dedicata alla famiglia e Piero Angela, le poche volte che ha parlato pubblicamente della moglie, non ha fatto che sottolineare quanto la sua presenza sia stata fondamentale per la sua vita e anche per la sua carriera: “Ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato“ ha raccontato una volta il giornalista.

E i fan possono stare sicuri che, anche in queste ore un po’ più complicate, Piero Angela è in buone mani, perchè accanto a lui, a sostenerlo e aiutarlo c’è, come sempre, Margherita.