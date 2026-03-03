Alberto Angela senza contratto Rai: cosa potrebbe succedere dopo lo speciale su Versailles

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Alberto Angela

Sembra quasi come un paradosso. Com’è possibile che l’erede di Piero Angela, l’uomo che trasforma un documentario in un evento da prima serata, sia attualmente “senza contratto”? Il caso è scoppiato a seguito di alcune indiscrezioni amministrative: il rinnovo formale del rapporto tra Alberto Angela e la Rai non sarebbe stato siglato da mesi.

Cosa succede al contratto di Alberto Angela

La questione non è rimasta confinata agli uffici di Viale Mazzini, ma è approdata rapidamente in Commissione di Vigilanza. Il timore, espresso da diverse parti politiche e mediatiche, è che questo ritardo possa nascondere un’incertezza sul futuro a lungo termine. E la mancanza di una firma ufficiale su un contratto è bastata a rivolgere l’attenzione su uno scenario che molti fan preferirebbero non immaginare: un futuro di Angela lontano dal servizio pubblico.

Nonostante il “limbo” burocratico, la macchina produttiva non ha accennato a fermarsi. Proprio in questi giorni, Alberto Angela ha regalato al pubblico una delle sue sfide più ambiziose: lo speciale Versailles in piano sequenza. Un’opera tecnicamente complessa – oltre due ore di riprese senza un singolo stacco – che conferma come, sul piano editoriale, la sintonia tra il conduttore e la sua squadra sia più forte che mai.

Il calendario di Rai1 resta, per ora, una certezza. Ulisse – Il piacere della scoperta mantiene il suo ruolo centrale nel palinsesto e nuovi speciali sono già stati registrati e programmati per le prossime settimane. La continuità operativa è garantita, segno che il nodo è puramente amministrativo e non legato a una mancanza di contenuti o di visione comune.

Le parole di Alberto Angela

A gettare benzina sul fuoco delle speculazioni è stata una frase attribuita allo stesso Angela e rimbalzata freneticamente in Rete: “Del futuro non dico niente, diciamo che sono qui”. Sebbene non faccia parte di un’intervista integrale rilasciata a testate primarie, questa citazione è stata interpretata dai più come una dichiarazione di estrema prudenza.

E proprio adesso, con le grandi piattaforme di streaming e i gruppi privati fanno a gara per accaparrarsi i talenti più autorevoli, la diplomazia di Alberto Angela sembra lasciare aperte tutte le porte, pur confermando il suo impegno immediato verso il pubblico che lo segue da decenni. Lui stesso aveva dichiarato più volte di essere legato alla TV di Stato, per la quale lavora da sempre, e di non poter immaginare un’altra casa per i suoi prodotti di punta. Il suo addio sarebbe comunque clamoroso, un rischio che la Rai – in questo momento così delicato – non può rischiare di correre.

La sensazione prevalente è che si tratti di un “incidente di percorso” burocratico tipico delle grandi istituzioni. Ma la storia recente della TV italiana ci insegna che nulla va dato per scontato. Se la firma dovesse tardare ulteriormente, il rischio di un cortocircuito diventerebbe reale. Per ora, il pubblico può stare tranquillo: la divulgazione di alta qualità continua a essere di casa su Rai1, con la speranza che la burocrazia faccia presto il suo corso, mettendo nero su bianco quello che milioni di spettatori considerano già una certezza: il legame indissolubile tra Alberto Angela e la cultura nazionale.