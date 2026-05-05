Ascolti tv del 4 maggio, Alberto Angela contro I Cesaroni di Amendola

Alberto Angela è tornato su Rai 1 con "Ulisse, il piacere della scoperta" e si è scontrato con "I Cesaroni" su Canale 5. De Martino e Scotti in guerra: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Alberto Angela

La settimana televisiva si è aperta lunedì 4 maggio con un ritorno prestigioso su Rai 1, quello di Alberto Angela che ha condotto in prima serata, Ulisse, il piacere della scoperta, con una puntata dal titolo, Sulle note di New York.

Alberto Angela ha quindi attraversato l’Atlantico per raccontare un’altra città, dopo Londra, che ha un legame profondo con la musica: New York. Concepita come un viaggio sonoro per la città, ogni set è stato abbinato a una canzone o a un artista statunitense.

Se Rai 1 ha mandato in trasferta Angela, Canale 5 ha puntato sulla Roma de I Cesaroni – Il ritorno, mandando in onda una nuova puntata nella speranza di ottenere il podio degli ascolti.

Altro scontro televisivo agguerrito è quello che ormai da mesi si consuma nell’access prime time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Invece, il resto della prima serata ha visto su Rai 2 Paola Perego con The floor – Ne rimarrà solo uno e su Rai 3 Monica Maggioni con Newsroom. Su Italia 1 è andato in onda Attacco al potere – Olympus has fallen e su Rete 4 l’appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 4 maggio: Alberto Angela batte I Cesaroni

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share dalle 21:44 alle 23:51. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.730.000 spettatori con uno share del 15.6% dalle 21:59 alle 22:54.

Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 821.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Attacco al potere incolla davanti al video 1.208.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Newsroom segna 513.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 878.000 spettatori (7.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 776.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 639.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 498.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 4 maggio: Gerry Scotti stravince

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.950.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.701.000 spettatori (22.7%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.814.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.149.000 spettatori pari al 25% dalle 20:52 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 526.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 993.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 999.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.402.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera interessa 977.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 853.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.848.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish ottiene a 441.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 469.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 raggiunge un ascolto medio di 2.987.000 spettatori pari al 25.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.297.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.859.000 spettatori (18.2%), mentre Avanti un Altro convince 2.627.000 spettatori (19%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (295.000 – 3%), F.B.I. conquista 435.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 623.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (313.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 236.000 spettatori (1.8%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 542.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.037.000 spettatori (13.1%).

A seguire Blob segna 940.000 spettatori (5.4%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 735.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 729.000 spettatori (5%), mentre La Promessa intrattiene 876.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 305.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 381.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (311.000 – 2.8%), The Cage – Prendi e Scappa è scelto da 406.000 spettatori con il 2.3%.