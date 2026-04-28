Ascolti tv del 27 aprile, I Cesaroni sperano nel miracolo. Scotti-De Martino in guerra

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Dopo il flop della scorsa settimana, Claudio Amendola e il resto de I Cesaroni sperano nel miracolo degli ascolti tv con la terza puntata andata in onda su Canale 5, che però non avviene. Anzi calano ulteriormente.

Rai 1, implacabile, ha risposto con la fiction La Buona Stella che ha per protagonista Miriam Dalmazio che non vuole cedere il podio dello share.

Su Rai 2 Paola Perego ha condotto The Floor, ne rimarrà uno solo. Mentre Monica Maggioni è tornata su Rai 3 con Newsroom. Rete 4 ha confermato l’appuntamento con Quarta Repubblica e Italia 1 ha trasmesso il film 97 minuti. Su La7 è andato in onda La Torre di Babele.

Nell’access prime time prosegue la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Anche se il nuovo diretto artistico del Festival di Sanremo rischia di perdere spazio prezioso dopo la polemica sull’inizio della prima serata.

Prima serata, ascolti tv del 27 aprile: I Cesaroni affondano

Su Rai 1 La Buona Stella incolla al piccolo schermo s2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno radunano 2.140.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti piace a 955.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 Newsroom segna 540.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.024.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 753.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 584.000 spettatori con il 3.5%.

Access Prime Time, dati del 27 aprile: Gerry Scotti riprende il podio

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.051.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.874.000 spettatori (23.4%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.856.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.027.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:50 alle 21:48.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.113.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.052.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.361.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 913.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.079.000 spettatori (10%). Su Tv8 Foodish arriva a 466.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 403.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.809.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.135.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.607.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro convince 2.407.000 spettatori (18.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (416.000 – 4.2%), F.B.I. conquista 373.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 574.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (374.000 – 3.6%), Studio Aperto Mag sigla 257.000 spettatori (2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 553.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.081.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 875.000 spettatori (5.2%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 798.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 878.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 989.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X raduna 221.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 300.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (219.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 599.000 spettatori con il 3.5%.