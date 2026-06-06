Ascolti tv del 5 giugno, il ritorno di Sal Da Vinci su Rai 1 o Garlasco a Quarto Grado

Sal Da Vinci su Rai 1 con "Campioni del mondo, Italia loves Unesco", a "Quarto Grado" parla Marco Poggi. De Martino e Scotti in lotta: tutti gli ascolti

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 5 giugno, il ritorno di Sal Da Vinci su Rai 1 o Garlasco a Quarto Grado
Ansa
Sal Da Vinci
Chi è Sal Da Vinci? Cosa ha presentato Milly Carlucci? Quali artisti hanno partecipato allo spettacolo?

La serata televisiva di venerdì 5 giugno ha visto il ritorno di Sal Da Vinci su Rai 1 dopo la finale dell’Eurovision. Infatti, è andato in onda un grande spettacolo evento, Campioni del mondo, Italia loves Unesco, condotto da Milly Carlucci.

Si è trattato di uno spettacolo maestoso in cui eccezionalmente l’Arena di Verona è stata allestita con due set dedicati all’Opera e alla Cucina. Oltre a Sal Da Vinci, si sono esibiti Massimo Ranieri, Serena Rossi, Placido Domingo, Patti Smith e Vittori Grigolo.

Ma l’interesse dei telespettatori è stato catalizzato anche da Quarto Grado su Rete 4, dove per la prima volta ha parlato in tv Marco, il fratello di Chiara Poggi.

Rai 2 ha trasmesso Ore 14 Sera e Rai 3 il film Albatross. Canale 5 ha proposto una nuova puntata di L’erede e Italia 1 il film Invasion – Sotto attacco. Su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna si sono contesi il podio degli ascolti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 5 giugno

 

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