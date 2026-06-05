Ascolti tv del 4 giugno, De Martino non va e Quarto Grado con Garlasco vola

Il film su Rai 1 "Diversi come due gocce d'acqua" o la fiction su Canale 5 "Montmartre"? E De Martino e Gerry Scotti si contendono il podio degli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA

Il palinsesto televisivo di giovedì 4 giugno ha visto il debutto su Canale 5 della serie in costume, Montmartre. La fiction ambientata nella Parigi della Belle Époque parla di temi contemporanei come emancipazione femminile, precarietà sociale e identità sessuale.

Rai 1 ha risposto con il film Diversi come due gocce d’acqua, appartenente al ciclo Purché finisca bene. Su Rai 2 è andata in scena l’atletica leggera, mentre su Rai 3 lo show Nevergreen – Perfette Sconosciute.

Su Rete 4 Quarto Grado ha raddoppiato l’appuntamento settimanale e nel corso della puntata sono state illustrate le novità riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi. Su Italia 1 è stata la serata di Enrico Papi con Sarabanda Celebrity. Su La7 abbiamo visto Piazzapulita.

Nell’access prime time tutto è tornato regolare dopo la sospensione momentanea di Affari Tuoi. Dunque, Stefano De Martino ha sfidato Gerry Scotti, come di consueto, nella battaglia dello share.

Prima serata, ascolti tv del 4 giugno: vince Rai 1, Quarto Grado tocca l’11,5%

Su Rai 1 Diversi come due gocce d’acqua incolla al piccolo schermo 2.377.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 Montmartre conquista 1.618.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 Atletica – Diamond League intrattiene 1.038.000 spettatori pari al 5.7%.

Su Italia1 Sarabanda Celebrity diverte 981.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Nevergreen – Perfette Sconosciute segna 459.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.365.000 spettatori (11.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 949.000 spettatori e il 7.4%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 334.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 515.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 4 giugno: Gerry Scotti straccia De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.410.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.290.000 spettatori (22.8%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.626.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.745.000 spettatori pari al 25% dalle 20:54 alle 21:53.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.025.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.220.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 819.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 721.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.707.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 357.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 465.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 giugno

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.232.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.434.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.586.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro convince 2.039.000 spettatori (17.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (295.000 – 3.4%), F.B.I. conquista 384.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 578.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 306.000 spettatori (2.8%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 536.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.008.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 751.000 spettatori (4.9%) e Tribù sigla 656.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 740.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 839.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 291.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 280.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (241.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 504.000 spettatori con il 3.4%.