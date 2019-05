Perché i papà sono speciali per le figlie femmine

editato in: da

Non c’è niente di più dolce di vedere un padre che gioca con sua figlia. Gli uomini continuano ad affermare di volere figli maschi, ma poi a vederli in azione con le loro piccole proprio non si direbbe. Un padre dovrà sempre sostenere la propria bambina e un domani rassegnarsi al fatto che prima o poi sceglierà un altro uomo. Ecco quali sono le cose che li rendono speciali agli occhi delle figlie:

Le figli adorano ricevere complimenti dai loro padri

I padri le accontentano sempre, riempiendole di complimenti anche quando sono spettinate o i colori dei loro vestiti fanno a pugni gli uni con gli altri… e gli occhioni delle loro piccine si illuminano ogni volta.

I padri sono diversi

Sicuramente non sanno fare il bagnetto o cambiare un pannolino bene come le mamme, o cucinare qualcosa di meravigliosamente buono. Ma il loro rapporto con le figlie è decisamente “da eletti”, c’è qualcosa fra loro di invisibile ma molto forte che li lega.

I papà non sono giocosi

I padri fanno tutto in maniera diversa dalle mamme e questo è solo un bene per le bambine. I padri prendono tutto più sul ridere e giocano in maniera più “fisica” con le loro figlie. Anche i padri famosi vengono spesso sorpresi dai fotografi a giocare con le loro figlie lanciandole in aria, facendole ruotare o portandole in spalla.

Farebbero di tutto per le loro figlie

Come costruire loro una perfetta casa delle bambole, anche se ci volesse un anno per farla. L’importante per loro è far sentire le loro figlie come delle vere principesse, non importa quanto sforzo questo comporti.

I padri danno insegnamenti pratici alle figlie

Imparare ad andare in bicicletta, fare scuola guida, imparare a cambiare una gomma… sono tutti insegnamenti “delegati” ai padri e questo crea un rapporto speciale fra padre e figlia.