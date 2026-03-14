iStock Biglietti per la Festa del Papà

La Festa del Papà si avvicina, ed è il momento giusto per stupire il nostro eroe con un dono speciale, come un regalo fatto a mano, che riesce sempre a far breccia nel cuore di chi lo riceve. Perché comprarlo, quando possiamo realizzarlo noi, magari insieme ai più piccoli? Abbiamo la possibilità di metterci alla prova (e così la nostra abilità). Vediamo come creare dei biglietti originali per la Festa del Papà, qualche idea da non perdere, ma soprattutto un’attività allegra da fare in famiglia con cartoncini colorati, forbici, un tubetto di colla e tanta immaginazione.

Biglietto per la Festa del Papà a forma di camicia con cravatta di carta

Un grande classico intramontabile, che riscuote sempre successo in ogni occasione. Prendiamo un cartoncino rettangolare del colore preferito dal papà e pieghiamolo a metà con cura. Sulla parte frontale pratichiamo due piccoli tagli laterali proprio vicino al bordo superiore.

Pieghiamo poi le alette verso l’interno per formare il colletto di una camicia elegante. Adesso serve un tocco di classe assoluto per completare l’opera. Ritagliamo una cravatta perfetta da un foglio di carta a fantasia, magari a righe o a pois vivaci, e incolliamola proprio sotto il colletto. Non ci rimane che applicare dei bottoni con una goccia di colla a caldo per un effetto visivo ancora più realistico.

Biglietto pop-up con scritta “Ti voglio bene papà” in 3D

Desideriamo creare un effetto sorpresa al momento dell’apertura? Il trucco del pop-up risulta davvero infallibile e amatissimo dai bambini: abbiamo bisogno di due cartoncini di colori a contrasto tra loro per far risaltare il messaggio, poi pieghiamo il primo a metà e pratichiamo due taglietti paralleli al centro della piega per poi spingere la linguetta verso l’interno.

Il prossimo step è incollare questa struttura all’interno del secondo cartoncino, usato come vera e propria copertina esterna, con la massima accortezza di lasciare libera la linguetta centrale. Ritagliamo la scritta “Ti voglio bene papà” con lettere spesse e super colorate, per poi fissarla con fermezza sulla linguetta sporgente. All’apertura del dono, il messaggio sarà in tre dimensioni, pronto a regalare un’emozione inaspettata per la Festa del Papà.

Biglietto con impronte delle mani trasformate in supereroe

I papà sono i veri supereroi della vita quotidiana, sempre pronti a risolvere piccoli e grandi problemi: possiamo allora celebrare la loro forza con un lavoretto dolcissimo e personalizzato. Dipingiamo il palmo della mano dei bambini con tempere specifiche dai colori vivaci.

Premiamo la mano su un foglio bianco per lasciare un’impronta perfetta e facciamola asciugare all’aria per qualche minuto. A questo punto trasformiamo la sagoma colorata nel mantello del nostro eroe imbattibile. Disegniamo la testa, le braccia e le gambe intorno alla forma asciutta, e aggiungiamo un piccolo stemma sul petto con un pennarello dorato. Scriviamo una dedica speciale accanto al disegno per completare il biglietto.

Biglietto a forma di medaglia per il “Miglior Papà del Mondo”

Anche questo biglietto è abbastanza semplice: lo realizziamo ritagliando un cerchio molto grande da un cartoncino giallo brillante o dalla finitura metallizzata. Aiutiamoci con un bicchiere capovolto o un compasso per ottenere una forma tonda e priva di imperfezioni.

Scriviamo al centro la frase “Miglior Papà del Mondo” con un pennarello nero dal tratto spesso; per rendere l’effetto visivo realistico al massimo, ritagliamo due strisce di carta rossa o blu e incolliamole sul retro del cerchio, in modo da farle spuntare verso il basso come i nastri di una vera coccarda ufficiale.