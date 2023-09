Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness: la fine di una storia d’amore durata 27 anni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness divorziano. Un’iconica storia d’amore hollywoodiana giunge al capolinea, lasciando il mondo dello spettacolo senza parole. Hugh Jackman, noto per il suo ruolo di Wolverine nei film degli X-Men, e sua moglie Deborra-Lee Furness, un’attrice di talento, hanno annunciato la loro separazione dopo 27 anni di matrimonio. La notizia è stata riportata dai media statunitensi e ha scosso i fan della celebre coppia.

Hugh Jackman: il divorzio dalla moglie Deborra-Lee Furness

La loro storia d’amore è iniziata nel lontano 1995, quando si sono conosciuti sul set della serie televisiva Correlli. All’epoca, Deborra-Lee era già una rinomata attrice, mentre Jackman era un giovane attore appena uscito dalla scuola di recitazione. Nel 1996, hanno deciso di ufficializzare la loro unione con un matrimonio che è durato quasi tre decenni. Durante il loro lungo percorso insieme, hanno adottato due figli, oggi rispettivamente di 23 e 18 anni. La loro separazione si aggiunge alla lunga sfilza di divorzi avvenuti nell’ultimo anno.

La coppia ha condiviso la notizia della loro separazione tramite una dichiarazione congiunta in cui hanno affermato di sentirsi “benedetti per aver condiviso quasi tre decenni insieme”. Tuttavia, hanno anche rivelato che il loro “percorso ora sta cambiando” e che hanno deciso di separarsi per perseguire la loro crescita individuale.

Fonte: IPA

Le dolorose parole: “Ti amo con tutto il mio cuore”

Secondo quanto riportato nella dichiarazione rilasciata a People, Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness hanno dichiarato che la loro “famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità”. La coppia affronta questa nuova fase con gratitudine, amore e gentilezza, chiedendo comprensione e rispetto per la loro privacy mentre la loro famiglia naviga questa transizione nelle loro vite.

Hugh Jackman, noto principalmente per il suo ruolo di Wolverine nei film degli X-Men e per le sue interpretazioni in The Greatest Showman e Les Misérables, ha frequentemente condiviso sui social media la sua relazione con Deborra-Lee Furness.

In occasione del loro ultimo anniversario di matrimonio, nell’aprile scorso, ha scritto: “Ti amo Deb. Oggi è il nostro 27esimo anniversario di matrimonio. 27 ANNI!! Ti amo tantissimo. Insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. E vita. La tua risata, il tuo spirito, la tua generosità, umorismo, malizia, coraggio e lealtà sono un dono incredibile per me. Ti amo con tutto il mio cuore.” Ha anche festeggiato il loro anniversario di nozze d’argento nel 2021, definendo il loro matrimonio come “naturale come respirare”.

La coppia è stata fotografata insieme a luglio durante il torneo di Wimbledon a Londra, dove hanno assistito alla partita di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Inoltre in aprile, Jackman ha annunciato ai fan tramite i social media di aver ricevuto l’all-clear dopo dei test per il cancro della pelle. L’attore aveva rimosso il suo primo tumore della pelle nel 2013 ed è stato sottoposto ad almeno sei interventi dal momento.

I segnali della separazione

Per quanto riguarda le ragioni alla base della separazione tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness, una fonte vicina alla coppia ha dichiarato che era stata “in cantiere da tempo” ed è stata descritta come una decisione che aveva maturato nel corso di un periodo considerevole. Gli amici e la famiglia erano già a conoscenza di questa situazione, e sembra che i problemi potrebbero essere emersi anche prima che Jackman tornasse a recitare a Broadway nel febbraio 2022 per The Music Man.

Una possibile ragione, secondo Insider, potrebbe essere il fatto che Furness non partecipava molto alle prove e, in alcuni casi, era stata vista addirittura dormire durante di esse. la rivista aggiunge che non c’era un terzo individuo coinvolto e che avevano semplicemente trasformato la loro relazione in quella di “coinquilini”. Nonostante coloro che gli sono vicini sapessero che la loro separazione era solo una questione di tempo, i fan sono rimasti sorpresi quando la coppia ha annunciato la loro separazione con una dichiarazione congiunta.