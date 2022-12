La tragedia senza fine di Tina Turner, dopo Craig perde anche Ronnie

Fonte: IPA Tina Turner

Sconvolgente la notizia della morte di Ronnie, figlio della celebre Tina Turner. Una tragedia che si ripete, purtroppo, dopo la drammatica perdita di Craig. Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulla causa del decesso dell’uomo, 62 anni, ritrovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles.

Tina Turner: morto il secondo figlio

La notizia della tragedia che ha colpito nuovamente Tina Turner è stata diffusa da TMZ. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto all’uomo, 62 anni, ma è stata fornita una ricostruzione dei fatti legati al suo ritrovamento.

Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i suoi vicini di casa. Non vi è stata alcuna reazione dell’uomo ai tentativi di rianimarlo e, per il momento, non è stata diffusa alcuna nota in merito al suo decesso. Non è chiaro, quindi, quando effettivamente abbia perso la vita.

Non vi è stato nessun commento da parte di sua madre Tina Turner, avvolta nel dolore in queste ore. Un durissimo colpo, che giunge dopo che il peggio sembrava ormai essere passato. Suo figlio Ronnie aveva infatti combattuto e vinto la propria battaglia contro il cancro.

In molti ipotizzano oggi che la sua morte possa essere in qualche modo legata a questo male. Speculare, però, in questa fase, non serve a nessuno se non a chi si ciba del dolore altrui online. Immediata la risposta dei fan di Tina Turner, che l’hanno inondata d’affetto online.

Ronnie era nato nel 1960, frutto dell’unione della celebre cantante con il marito Ike. Questi è deceduto nel 2007 di overdose, non più al fianco della Turner dal lontano 1976, dopo le accuse di maltrattamenti.

Nel 1993 Ronnie aveva trovato spazio nel film biopic di sua madre, dal titolo What’s Love Got To Do With It, che raccontava la sua vita. Ha ereditato il talento musicale dei suoi genitori e in vita ha suonato svariati strumenti, iniziando a cantare fin da giovanissimo. Dopo il divorzio dal padre Ike, Ronnie ha spesso suonato il basso nella band di sua madre Tina Turner.

Ha poi scelto di alternare questa strada artistica a quella della recitazione, ottenendo ruoli di vario genere in alcune pellicole. Si è poi dedicato all’ambito immobiliare a Los Angeles. Nel 2007 ha sposato Afida Turner, ben nota cantante e produttrice.

Sono nate delle polemiche legate al rapporto tra sua moglie e sua madre, con la coppia che ha poi annunciato la separazione nel 2017. Uno strappo in seguito ricucito.

Tina Turner: il suicidio del figlio

Impossibile dimenticare la morte del primo figlio di Tina Turner, Craig, avuto quando lei aveva appena 18 anni. Suo padre era il sassofonista della band Kings of Rhythm Raymond Hill. Craig, al tempo 59enne, si è suicidato nel 2018, puntandosi contro una pistola nel suo ufficio di Los Angeles.

Un dramma profondo che ha lasciato una ferita enorme nel cuore di Tina Turner, che ha poi commentato l’insano gesto del figlio: “Non so cosa l’abbia spinto fino a questo punto. Mi aveva detto d’aver trovato una nuova fidanzata e di non aver mai conosciuto nessuna che lo facesse sentire in questo modo. Non ho idea di cosa lo abbia ridotto così ma credo abbia a che fare con quella solitudine che si portava dietro”.