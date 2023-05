Tina Turner è morta a 83 anni: addio alla Diva senza tempo

Fonte: IPA

Tina Turner è morta a 83 anni. Il mondo della musica perde una leggenda. La “Regina del Rock” è morta dopo una lunga malattia nella sua casa vicino a Zurigo, in Svizzera. Una donna straordinaria, una grande voce dal graffio inconfondibile. Il ritmo e la forza di un’interprete che ha animato i palchi e gli stadi più importanti e rinomati del mondo. Una vera e propria Diva della musica rock, ma anche una donna riuscita a rialzarsi dopo la fine di una relazione tormentata con il compagno di sempre, Ike, tornando al successo più forte di prima. La dichiarazione che annuncia la sua morte recita: “Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. Il funerale, fa sapere sempre la nota, verrà svolto in funzione privata per amici intimi e familiari.

Addio a Tina Turner: la morte dopo una lunga malattia

Dal rock al blues, dal soul al jazz: Tina ha saputo attraversare i confini di ogni genere regalandoci sempre esibizioni spettacolari, con la grinta che solo lei sapeva avere. Lo staff della cantante ha annunciato che l’artista indimenticabile è mancata dopo una lunga malattia. La Turner aveva rivelato ne suo libro di memorie Tina Turner: My Love Story (2018) di aver sofferto di per via di gravi patologie ebbe un ictus, dopo il quale dovette sottoporsi a una lunga riabilitazione. Solo tre anni dopo la tragedia del cancro all’intestino.

Tra i suoi successi, (Simply) the best, We don’t need another hero e Nutbush City limits, e gli altri insieme al marito Ike Turner. Dodici album in 40 anni di carriera con oltre 200 milioni di dischi venduti.

La carriera di una Diva senza tempo

Tina Turner conobbe il successo a cavallo tra gli anni sessanta e settanta assieme al marito Ike Turner con il duo Ike & Tina Turner, con il quale ha inciso singoli di fama internazionale come It’s Gonna Work Out Fine, River Deep – Mountain High, Nutbush City Limits e, in particolare, la celebre cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival.

I matrimonio artistico tra i due finì nel 1976 al termine di un rapporto sentimentale travagliato, a cui seguì un periodo di oblio commerciale per la Turner. Durante gli anni ottanta ritornò al grande successo internazionale con l’album Private Dancer del 1984, certificato platino in vari paesi con milioni di copie vendute e la hit What’s Love Got to Do with It che diventò il suo unico primo posto nella U.S. Billboard Hot 100. Tale popolarità riacquisita continuò con singoli da Top 10 come Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero, Typical Male, la cover di The Best di Bonnie Tyler e I Don’t Wanna Fight. Nel 1999 pubblicò il suo ultimo album Twenty Four Seven mentre al termine del Tina!: 50th Anniversary Tour nel 2009 si ritira dalle scene pubbliche.

Nella carriera della Turner non sono mancati i riconoscimenti internazionali: ha infatti ricevuto dodici Grammy Awards, di cui otto competitivi e quattro onorari, oltre a tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 è stata insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l’ha inserita al 17º posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella classifica dei migliori artisti.

(Articolo in aggiornamento)