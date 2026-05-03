Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e balla con Martina Miliddi

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IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 3 maggio di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e si esibisce in un passo a due con Martina Miliddi, conquistando il pubblico con la sua energia.

Affari Tuoi, Herbert balla con Martina Miliddi e conquista tutti

A giocare la partita del 3 maggio di Affari Tuoi, Magdalena dal Trentino Alto Adige. La concorrente è arrivata nello studio di Stefano De Martino insieme alla sorella Caroline. Ha raccontato al conduttore di essere una maestra di scii, ma anche una studentessa di Scienze della Formazione.

La sua partita ad Affari Tuoi è stata ricca di colpi di scena. Partita con il pacco numero 8, Magdalena ha visto sfumare immediatamente 30mila euro. Poco dopo la concorrente ha aperto i pacchi che contenevano Gennarino, 100 euro e 1 euro. In seguito è arrivata l’offerta del Dottore di 40mila euro, rifiutata da Magdalena e da sua sorella.

Come ogni domenica non è mancato il ballo fra Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Se nella puntata precedente a ballare con l’ex concorrente di Amici era stato proprio il conduttore Stefano De Martino, in questo appuntamento di Affari Tuoi, Herbert gli ha rubato il posto. Il ballo fra i due è stato un successo, così tanto che il pubblico ha chiesto il bis.

I tiri successivi sono stati decisamente fortunati e hanno spinto il Dottore a fare una nuova offerta da 20mila euro. L’indecisione di Magdalena è stata bloccata dalla sorella che le ha suggerito di tritare l’assegno. Di lì a poco però la situazione ha iniziato a precipitare e la partita di Magdalena ha iniziato a mettersi male. Sul finale si è rivelata decisiva proprio la presenza di Caroline, la sorella della concorrente.

Quando il Dottore ha offerto un cambio infatti Magdalena si è trovata a riflettere su cosa fare. Ad aiutarla nella sua scelta è stata proprio Caroline che, come ha raccontato lei stessa, per lei è stata sempre essenziale e l’ha cresciuta come una madre. La sorella della concorrente ha suggerito di rifiutare il cambio. Una decisione che è stata fondamentale per dare una svolta alla partita. Il pacco numero 8 con cui aveva iniziato il gioco Magdalena infatti conteneva la bellezza di 20mila euro.

Quando finisce Affari Tuoi 2026

Mentre l’estate si avvicina in tanti si chiedono quando terminerà Affari Tuoi 2026. Secondo le ultime indiscrezioni infatti l’enorme successo della trasmissione avrebbe spinto la Rai a scegliere di prolungare la durata dello show. Affari Tuoi terminerà il prossimo 19 luglio, lasciando spazio a L’Eredità di Marco Liorni che partirà il 20 luglio, tenendo compagnia ai telespettatori per tutta l’estate.

Una decisione strategica, arrivata dopo che lo scorso anno la Rai aveva scelto di fermare Affari Tuoi dal 28 giugno, lasciando spazio (e poca competizione) a La Ruota della Fortuna che di lì a poco avrebbe realizzato numeri da record.