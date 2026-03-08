Affari tuoi, De Martino torna ma la puntata è flash. E con Martina Miliddi il feeling è evidente

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e Martina Miliddi

Una partita flash ma ricca di colpi di scena quella di Affari tuoi del 7 marzo: Stefano De Martino è tornato in onda dopo lo stop forzato del giorno precedente, quando ha lasciato spazio alla Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. E anche sabato sera il conduttore ha dovuto “accorciare” la puntata del gioco dei pacchi per cedere il posto allo speciale Sanremo Top condotto da Carlo Conti.

Nonostante questo l’appuntamento del game show ha regalato al pubblico tante gag e sorprese: il protagonista della puntata è stato Davide, agricoltore di Uta, in Sardegna, che è tornato a casa accettando l’offerta del Dottore.

Affari tuoi, la partita flash di Davide

Un nuovo appuntamento pieno di sorprese sabato 7 marzo: dopo essersi fermato per una puntata, Stefano De Martino è tornato in onda con Affari tuoi. La serata ha visto protagonista Davide, la cui partita è iniziata sotto i migliori auspici: insieme alla mamma Francesca, l’agricoltore sardo trova subito 100 e 200 euro, mentre nel pacco 18 della Basilicata becca Gennarino, che che gli permette di vincere il jackpot di 12mila euro.

Anche i successivi tre tiri sono particolarmente fortunati: il pacchista fa fuori 20mila euro, l’invenzione di Herbert Ballerina, le “Mani-Furto”, e zero euro. Come sempre a questo punto del gioco arriva puntuale la chiamata del Dottore, che offre a Davide ben 40mila euro. La partita è ancora lunga e il concorrente decide di tritare il primo assegno della serata.

Ma la sfortuna è dietro l’angolo: il pacco 5 della Campania contiene il premio più alto, 300mila euro, e il 12 della Lombardia 50mila. Dopo aver bruciato anche i 30mila euro, il Dottore torna alla carica offrendo un cambio. “Secondo me ho un pacco rosso, rifiuto il cambio”, dice sicuro Davide.

Dopo il momento di tensione, l’agricoltore di Uta trova il pacco “Ballerina”: entra in scena Martina Miliddi, che si esibisce in uno stacchetto sulle note di un noto brano di Jennifer Lopez, fasciata in una tutina color pelle piena di strass. Dopo aver trovato i 75mila euro, vanno via i 10 euro. “Per il Dottore la situazione si fa impegnativa”, dice De Martino: il Dottore offre di nuovo il cambio, e Davide rifiuta ancora.

Martina Miliddi e Stefano De Martino, che intesa!

La partita continua con un tiro fortunato: il pacchista trova un altro blu, mentre il Dottore offre 30mila euro. Ancora una volta, desideroso di proseguire la sua partita, trita anche questo assegno. Davide però perde i 100mila euro: per invocare la Dea fortuna Stefano prende sulle spalle Martina, e il rito pare funzionare. Il pacco contiene 20 euro, mentre il pubblico impazzisce per il feeling tra il conduttore con la ballerina.

Ma non c’è spazio per gioire troppo: vanno via i 15mila e subito dopo i 200mila euro. Rimasto quasi con un pugno di mosche in mano – nel tabellone rimangono 1 euro da un lato e il pacco nero e 10mila dall’altro – il Dottore fa al pacchista un’offerta vantaggiosa: Davide decide di accettare l’assegno di 10mila euro. “A volte rischiare può avere effetti gravi. Ho fatto come le api, che si accontentano di prendere poche gocce di nettare pur di salvare la famiglia, va bene così”.

Il suo pacco conteneva proprio 10mila euro: il pacchista e la mamma Francesca tornano a casa con 22mila euro, guadagnati grazie al jackpot di Gennarino.