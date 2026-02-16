Affari tuoi, De Martino: “Hai fatto il miracolo”. Ma la partita di Ester finisce malissimo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino anche di domenica tiene compagnia al suo affezionato pubblico con una nuova, emozionante puntata di Affari tuoi. Il 15 febbraio la protagonista è Ester da Montelepre, in provincia di Palermo, che gioca con la sorella Federica: la sua partita è stata un continuo colpo di scena, in un alternarsi di tiri fortunati e scherzi del destino che hanno tenuto incollato il pubblico fino all’ultimo momento, in attesa di un lieto fine.

Affari tuoi, la partita di Ester parte all’insegna della sfortuna (nonostante Gennarino)

La puntata di domenica 15 febbraio ci ha regalato colpi di scena continui. Pacchista della serata è Ester, studentessa di Montelepre, in provincia di Palermo, sposata da otto mesi. La partita inizia subito con un tiro sfortunato, aprendo subito il pacco che contiene 100mila euro. Ma seguono cinque tiri decisamente a suo favore: la concorrente siciliana riesce a beccare quattro pacchi blu e a trovare Gennarino, che fa vincere alla pacchista un jackpot di ben 7mila euro.

Come di consueto, dopo i primi sei tiri arriva puntuale la telefonata del Dottore, che offre alla concorrente 30mila euro. Ma Ester è decisa a giocare: del resto la partita è ancora lunga. “Mi sento fortunata stasera perché c’è il tango di Herbert con Martina quindi non me lo voglio perdere: per lui, trito l’assegno e vado avanti“, spiega ridendo.

Il pacco 20 dell’Emilia Romagna, scelto con fin troppa sicurezza dalla studentessa siciliana, contiene 200mila euro: un brutto colpo, cui segue il Pacco Nero che nasconde 100mila euro. A questo punto è importante difendere i 300mila euro, che sfumano però subito dopo con il pacco 10 della Sardegna. Il Dottore a questo punto offre a Ester il cambio, che lascia il 2 per il 19. La studentessa decide di sfidare il destino e aprire subito il pacco che ha appena cambiato, scoprendo che conteneva 20 euro.

“Adesso ci mancano quattro tiri, che non sono pochi, ma dobbiamo raddrizzare questa partita“: così Stefano De Martino cerca di dare la carica alle due sorella siciliane che, nonostante i tiri beffardi della Dea Fortuna non smettono di sorridere. Il gioco sembra volgere a loro favore: prima vanno via 200 euro, poi esce il pacco “Ballerina”.

Sulle note di Roxanne, Herbert Ballerina si lascia andare a un tango sensuale con Martina Miliddi, guadagnandosi la standing ovation del pubblico in studio. “Come è andata in sala prove?”, scherza De Martino con la ballerina. “È stata dura, ma lui è stato bravissimo”, ironizza lei. E il conduttore rincara la dose: “Hai fatto il miracolo!”.

La sfortuna perseguita Ester: la partita finisce malissimo

Dopo il tango l’atmosfera però ritorna seria in studio: Ester apre due pacchi, salutando per sempre i 15mila e i 30mila euro. Il Dottore torna all’attacco con un’offerta di 10mila euro e tre tiri. Una cifra troppo bassa per la pacchista, che decide senza troppi rimpianti visto che nel tabellone rimangono ancora quattro rossi. Ma la Dea (S)Fortuna non ha ancora finito con Ester e Federica: le due sorelle vedono sfumare davanti ai loro occhi prima i 10mila euro – ironia della sorte, la stessa cifra offerta dal Dottore – poi i 50mila e i 20mila.

A questo punto l’ottimismo della pacchista comincia a venire meno: il Dottore offre un altro cambio, che la concorrente rifiuta. L’apertura del pacco 3 della Puglia è il colpo di grazia finale: volano via anche i 75mila, ultima speranza per portarsi a casa un bel gruzzolo. Ma si sa, la partita non è ancora finita: Ester va alla “Regione Fortunata”. Come prima regione che potrebbe regalarle i 100mila euro, la concorrente sceglie la Sardegna. Fallito il primo colpo, si prova con i 50.000 euro scegliendo il Piemonte: alla fine, il destino indica il Friuli Venezia Giulia. Niente da fare anche questa volta: le due sorelle chiudono la serata senza premio dalla Regione, restando con il solo ricordo dei 7mila euro vinti con Gennarino.