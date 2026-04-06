Rocco Hunt papà bis, il dolce annuncio nel giorno di Pasqua

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Rocco Hunt

Nel giorno di Pasqua Rocco Hunt ha deciso di condividere con i suoi numerosi follower una splendida notizia: l’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper l’ha annunciato su Instagram insieme alla moglie Ada, suo grande amore sin dall’adolescenza, e al primogenito Giovanni, che non vede già l’ora di diventare fratello maggiore.

Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram

Ha scelto il giorno di Pasqua per dare ai suoi fan la notizia più bella: Rocco Hunt diventerà di nuovo papà. Il rapper lo ha annunciato su Instagram con un dolcissimo scatto di famiglia, insieme alla moglie Ada e il primogenito Giovanni, nato nel 2017, che non a caso indossa una t-shirt con su scritto “The Big Brother”.

“Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo…La famiglia si allarga!”, ha scritto sul suo profilo Rocco Hunt con un sorriso che dice già tutto. “Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò Giò ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati”.

La notizia ha riempito di gioia amici, colleghi e fan, che si sono congratulati con la famiglia che presto diventerà un po’ più grande. Da Antonella Clerici a Elettra Lamborghini, passando per Caterina Balivo, Alessandra Amoroso e Diletta Leotta, in tantissimi hanno riempito di affetto e abbracci virtuali il rapper, che non potrebbe essere più felice.

L’amore con la moglie Ada

Ada è la compagna di vita di Rocco Hunt da quando erano adolescenti: lui stesso ha raccontato di averla corteggiata a lungo prima che la loro relazione sbocciasse nell’amore maturo che è oggi. Riservata al punto da non avere profili social, Ada ha sempre tenuto la propria vita lontana dai riflettori, nonostante la notorietà del marito.

La coppia si è sposata dopo anni di frequentazione, e nel 2017 è nato Giovanni, il 19 marzo, proprio il giorno della Festa del Papà. Lo scorso anno, ospite del salotto di Verissimo, Rocco Hunt si era aperto sull’amore per la sua compagna di vita e sull’essere padre. E a Silvia Toffanin aveva confidato: “Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Con il lavoro che faccio per me sarebbe stato impossibile reggere tutto questo, le devo tutto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe, non sarebbe ben salda com’è”.

Riguardo alla paternità, il cantante aveva aggiunto: “Avere un bambino è una cosa seria e io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie. Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme. Anche io da genitore sono un po’ più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Giò Giò non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me”.

Diventare genitore lo ha fatto maturare: “Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell’egocentrismo, sentirsi un po’ al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa”.