Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della terza puntata di mercoledì 20 maggio

Tim Battiti Live Spring chiude in bellezza con tanti ospiti e l'energia di Michelle Hunziker e Alvin.

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IPA Michelle Hunziker

Il 20 maggio in prima serata torna Tim Battiti Live Spring con il suo terzo e ultimo appuntamento. Lo spettacolo, condotto da Michelle Hunziker e Alvin, vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica e artisti di successo. Trasmesso da Piazza Trento e Trieste di Ferrara, rappresenta un’occasione per scoprire le canzoni che ci accompagneranno nei prossimi mesi e, perché no, cantarle.

Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della terza puntata

Dopo il successo delle puntate precedenti, Alvin e Michelle Hunziker si preparano al gran finale di Tim Battiti Live Spring. Chi salirà sul palco? La scaletta della trasmissione è piuttosto fitta, con tanti nomi importanti. Spicca prima di tutto Annalisa, troviamo poi Fedez e Marco Masini, ma anche J Ax, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay e The Kolors.

Prenderanno parte all’evento anche Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano e Mr. Rain.

Negli scorsi appuntamenti sul palco erano saliti altri grandi artisti come Noemi, Rovazzi, Dargen D’Amico, Sayf, Francesco Renga, Luchè, Bresh, Gemelli DiVersi, Ernia, Ditonellapiaga, Rkomi e Geolier.

L’appuntamento del 20 maggio è stato registrato lo scorso 22 marzo e rappresenta, come anticipato, l’ultima puntata. I tre live registrati e mandati in onda su Canale 5 hanno riscosso un grande successo e rappresentano la versione primaverile dell’evento già conosciuto dal pubblico.

Un esperimento riuscito che di certo porterà, considerando i numeri, alla conferma del Tim Battiti Live Spring anche per il prossimo anno. Ampiamente promossi anche Michelle Hunziker e Alvin che si sono rivelati in questa edizione una coppia vincente nel presentare i cantanti, svelare il backstage del concerto e intrattenere il pubblico.

La scaletta della terza puntata di Tim Battiti Live Spring:

Annalisa

J-Ax

Fedez

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Tommaso Paradiso

Alfa

Samurai Jay

The Kolors

Emis Killa

Rocco Hunt

Serena Brancale

Levante

Delia

Meek

Fred De Palma

Baby K

Nayt

Malika Ayane

Michele Bravi

Tropico

LDA

Aka 7even

Bianca Atzei

Sarah Toscano

Mr. Rain

Dove vedere Tim Battiti Live Spring in tv e in streaming

La terza e ultimissima puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 andrà mercoledì 20 maggio alle 21.30 su Canale 5. Il programma si potrà seguire anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in live streaming e on demand.

Il gran finale del programma era stato previsto per mercoledì 13 maggio 2026, ma era stato poi rimandato a causa di una partita di calcio fra Lazio e Inter. Canale 5 aveva infatti scelto di mandare in onda la finale di Coppa Italia Inter-Lazio.

Lo show musicale condotto da Alvin e Michelle Hunziker anticipa un altro evento attesissimo: Battiti Live. A condurre il programma nella sua versione estiva sarà, ancora una volta, Ilary Blasi. Durante un’intervista rilasciata a Verissimo, proprio per presentare la trasmissione, i due presentatori avevano scherzato: “Ilary Blasi rivuole Battiti Live? Abbiamo molto rispetto per lei, la guardiamo sempre”.