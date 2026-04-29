Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile

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Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker e Alvin

Il grande spettacolo della musica italiana cambia stagione e debutta in una veste inedita. Da mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione primaverile del celebre festival musicale che da anni accompagna l’estate televisiva degli italiani.

A guidare questa nuova versione sarà Michelle Hunziker, volto amatissimo del piccolo schermo, affiancata da Alvin, presenza ormai consolidata nei grandi show musicali di Mediaset. Una coppia rodata, chiamata a portare sul palco ritmo, leggerezza e quella velocità televisiva che da sempre caratterizza il format.

La prima edizione primaverile mantiene la formula vincente di Battiti Live: grandi nomi della musica italiana, esibizioni ravvicinate, una piazza trasformata in arena musicale e il racconto di una stagione sonora in continua evoluzione.

Ma cambia la cornice. Niente mare, niente lungomari pugliesi e piazze estive del Sud: per questo spin-off di primavera, il festival si trasferisce a Ferrara, nella scenografica Piazza Trento e Trieste, cuore storico della città emiliana. Una scelta che modifica l’atmosfera e regala al programma un tono più urbano, senza rinunciare all’energia del live.

Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata

La prima puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 punta su una scaletta dal ritmo serrato, pensata per alternare senza pause grandi nomi e nuove promesse della musica italiana. L’ordine ufficiale delle esibizioni non è stato ancora reso noto, ma la serata si preannuncia come una sequenza continua di performance capaci di raccontare le tendenze musicali degli ultimi mesi.

Tra i momenti più attesi ci sono sicuramente le performance di Annalisa, Geolier, Emma e Fedez, protagonisti assoluti della scena pop e urban contemporanea. Spazio anche alle atmosfere più intime e cantautorali con Rkomi e Tommaso Paradiso, pronti a portare sul palco un repertorio capace di unire introspezione e immediatezza.

Accanto a loro, artisti come Noemi, Levante, Mara Sattei, Bresh, Ernia e Luchè offriranno una panoramica completa delle sonorità che oggi dominano radio, classifiche e piattaforme streaming.

La presenza di Sal Da Vinci aggiunge invece una nota di eleganza e tradizione, mentre i più giovani – da Sayf a Cioffi fino a Tredici Pietro – rappresentano il volto nuovo della scena musicale italiana, tra sperimentazione e linguaggi contemporanei.

La lista ufficiale dei cantanti che saliranno sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei.

Ufficio Stampa Mediaset

Dove vedere Tim Battiti Live Spring in tv e in streaming

Registrato a fine marzo e in onda dal 29 aprile al 13 maggio, Tim Battiti Live Spring rappresenta una delle principali novità della stagione televisiva Mediaset 2026. In onda su Canale 5 ogni mercoledì sera e in streaming su Mediaset Infinity.

Un esperimento che punta a espandere il brand di Battiti Live oltre la tradizionale finestra estiva, trasformandolo in un appuntamento capace di presidiare più momenti dell’anno.

L’obiettivo è chiaro: creare occasioni di incontro tra artisti, territori e pubblico, portando la musica fuori dagli studi televisivi e dentro luoghi simbolici delle città italiane.

Ferrara diventa così il primo laboratorio di questa nuova formula. Una piazza storica trasformata in palcoscenico nazionale, una conduzione popolare e trasversale, e una parata di artisti che promette di inaugurare la primavera televisiva con il ritmo di un grande evento live.

E per Canale 5, il messaggio è altrettanto evidente: Battiti Live non è più soltanto estate. Adesso, ha anche una nuova stagione da raccontare.