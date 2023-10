Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Qual è la tua città?

“Basta! Mollo tutto e me ne vado!”: a chi non è mai capitato di esclamare (o pensare) questa frase in momenti di particolare stress, quando il posto dove viviamo ci sembrava andarci stretto, oppure abbiamo vissuto una delusione o il panorama dalla nostra finestra ci è apparso troppo angusto e non solo in senso letterale? Eppure siamo tutte legate alla nostra città. È il nostro ambiente “naturale”, che conosciamo bene e in cui ci sentiamo a nostro agio. Ma siamo ugualmente legate al posto dove siamo nate, se è diverso da quello in cui viviamo. E abbiamo nel cuore frammenti di altri posti che abbiamo visitato, oppure che sono legati a un ricordo particolare, come le prime vacanze con lui, una gita divertente, un concerto.

Il luogo perfetto esiste

Ma talvolta la voglia di cambiamento diventa imperativa. Così ci chiediamo se esista una città perfetta per noi, un posto che ci somigli, un luogo in cui ci sentiamo subito a casa perché sembra connettersi con il nostro io più profondo. Forse sì. È quel luogo che potrebbe accoglierci quando abbiamo deciso di voltare pagina, seguendo un’ispirazione visionaria, un lavoro interessante, un corso di studi particolare, una nuova opportunità per i nostri sogni. È un posto dove la gente ci appare subito simpatica, le strade ci sembrano familiari, il cibo ci piace. E i panorami ci riempiono il cuore di emozione, i monumenti ci incantano, gli spazi naturali ci pacificano.

Destinazione giusta per te

Magari siamo solo un po’ tese e il nostro desiderio di fuga si esaurisce dopo qualche ora. Ma se volessimo davvero andare via, dovremmo scegliere con attenzione la destinazione, che può essere anche temporanea. E tu, hai un’idea di quale posto potrebbe essere giusto per te? Gioca con il test che ti svela la città che fa per te a seconda della tua personalità. Hai già pronto il biglietto aereo?