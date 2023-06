Test: qual è lo sport adatto a te?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Sono tante le evidenze scientifiche che confermano quanto l’attività fisica faccia bene al corpo, alla mente e al cuore. I benefici sono tantissimi, ma nonostante questa consapevolezza c’è ancora chi, per un motivo o per un altro, rinuncia allo sport.

Lo si fa un po’ per pigrizia e un po’ perché si è sopraffatti dagli impegni quotidiani, personali e professionali che ci forniscono l’alibi perfetto per non muoverci di casa. Spesso lo facciamo anche perché non abbiamo ancora trovato, né sperimentato, l’attività giusta per noi e questo, neanche a dirlo, ci fa desistere al primo segno di stanchezza nonostante tutti i buoni propositi.

E tu, sai già qual è lo sport adatto a te? Se ancora non hai trovato l’attività giusta, e dopo l’ennesima prova in palestra hai rinunciato senza remore o ripensamenti, rispondi alle domande del nostro test. Il risultato potrebbe sorprenderti.

Praticare sport: tutti i benefici

Fare sport fa bene alla salute, quella fisica e quella psichica. Non c’è bisogno di praticare attività ad alta intensità per appropriarsi di tutti i benefici che questa può dare. Anche procedendo in maniera moderata, infatti, è possibile raggiungere alti livelli di benessere.

Le discipline sportive, infatti, non ci aiutano solo a migliorare il rapporto che abbiamo con il nostro corpo, a bruciare calorie e dimagrire, ma ci permettono di raggiungere un benessere totale che passa anche per la mente. Tutto merito del rilascio delle endorfine, anche conosciute come ormoni della felicità, neurotrasmettitori che riducono lo stress e restituiscono una sensazione di euforia e gioia. Lo sport, inoltre, incide inevitabilmente sull’autostima migliorandola.

Diversi sono anche i benefici per il corpo, ovviamente. L’attività sportiva, infatti, riduce la resistenza insulinica, lo sviluppo di malattie cardiache e metaboliche e contribuisce alla riduzione della pressione arteriosa.

Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, fare attività fisica regolarmente aiuta a invecchiare bene e meglio. Lo sport, infatti, aumenta la resistenza dell’organismo e rallenta l’involuzione dell’apparato muscolo scheletrico e di quello cardiovascolare, oltre a giovare alle capacità psico-attitudinale. Perché, dunque, rinunciare a tutto questo?

Qual è lo sport adatto a te? Scoprilo con il nostro test

Uno dei motivi più diffusi per i quali abbandoniamo lo sport, nonostante i buoni propositi e le intenzioni, è da ritrovarsi proprio nella scelta di attività che, per tutta una serie di motivi, non sono adatte a noi.

Magari scegliamo uno sport perché affascinati da questo, o forse per seguire il consiglio di qualcuno. O, ancora, perché ci siamo adattati alle preferenza della nostra migliora amica. Ma l’attività fisica che va bene per gli altri, non sempre va bene per noi e viceversa.

Sono tanti i fattori che dobbiamo considerare nella scelta di un’attività sportiva: le preferenze personali, sicuramente, il livello dal quale partiamo, il tempo che abbiamo a disposizione e, in generale, la nostra personalità. Solo considerando tutte queste cose possiamo trovare lo sport giusto adatto a noi e con quello instaurare una buona abitudine da perpetuare.

Se hai provato già tante attività, ma ti sei limitata solo a collezionare abbonamenti a corsi e palestre differenti, allora è arrivato il momento di capire una volta e per tutte qual è lo sport adatto a te. Per aiutarti in questa missione abbiamo creato un test. Non ti resta che rispondere alle domande e scoprire il risultato.