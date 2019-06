Endorfine: come stimolarle meditando, respirando e ridendo

editato in: da

Meditazione: 10 step per iniziare

La produzione di endorfine, dette anche ormoni della felicità, per l’effetto euforizzante che hanno, può essere stimolata con lo sport, con il cibo, ma anche attraverso la meditazione, la respirazione e ridendo.

La meditazione rende più felici

Le endorfine permettono di sopportare più facilmente lo stress, di avvertire meno intensamente il dolore fisico e di provare un senso di euforia e felicità. Ecco perché sapere come stimolarne la produzione è così importante. La meditazione è uno dei modi per farlo grazie al fatto che riduce l’ansia. Meditare regolarmente consente di diminuire il cortisolo (ormone dello stress) in circolo, aumentando al tempo stesso le endorfine e calmando i tumulti della mente, sempre occupata da pensieri ossessivi e preoccupazioni ricorrenti. Meditare non vuole dire solo sedersi immobili cercando di non pensare a nulla, ma anche praticare tai chi, yoga o pilates, discipline perfette per rilassare mente e corpo.



Stimolare le endorfine con la respirazione

La respirazione corretta è quella profonda e diaframmatica, non quella estremamente comunque che interessa il petto. Il dottor Jeffrey Rossman ha dimostrato come emettendo 6 respiri al minuto, il cuore e il respiro si sincronizzano. Il medico e studioso raccomanda di inspirare con il diaframma per 5 secondi e poi espirare per altri 5 secondi, ripetendo questo esercizio per un minuto. Questo esercizio di respirazione manda un segnale al cervello provocando il rilascio di endorfine, serotonina e dopamina, tutti neurotrasmettitori che generano una sensazione di benessere.



Ridere, la via per la felicità

Ridere fa bene alla salute: attenua il dolore, rafforza il sistema immunitario, rilassa, rende euforici grazie al rilascio delle endorfine e fa sentire felici. Se non vi viene una risata spontanea, sforzatevi di ridere, anche una risata indotta ha effetti benefici. Vi sembra strano? Provate a fingere di ridere, vedrete che nel giro di pochi secondi quella che è nata come risata forzata si trasformerà in una risata autentica. Guardate un film divertente e non perdete l’occasione per sorridere: pure un semplice sorriso stimola la produzione di endorfine.