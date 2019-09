Sesso, cosa significa se ridi mentre fai l’amore

editato in: da

Durante i momenti hot con il proprio partner ci si può ritrovare anche a ridere di gusto.

A qualcuno può sembrare strano, ma si tratta di una situazione più comune del previsto e per nulla problematica. Per rendersene conto, basta fermarsi un attimo a pensare a cosa accomuna i momenti in cui si ride. L’atto della risata è sinonimo di felicità e del fatto di sentirsi profodamente a proprio agio in una determinata situazione. Ecco perché ridere mentre si fa l’amore è bellissimo e segno del fatto che si sta vivendo un momento piacevole e coinvolgente, durante il quale ci si sente completamente libere di esprimersi.

La risata rappresenta una reazione normalissima durante le sessioni hot sotto le lenzuola anche perché il sesso reale è tutto tranne che meccanico e perfetto come spesso viene mostrato nei film (non solo porno). I momenti imbarazzanti sono infatti all’ordine del giorno e possono essere legati alla difficoltà nel mantenere una certa posizione, alla depilazione non proprio perfetta o a eventuali cilecche da parte di lui.

Affrontare queste circostanze dando spazio al bellissimo atto della risata condivisa è un modo per mettere da parte le tensioni e per vivere la dimensione ludica del sesso, ossia quella giusta per evitare l’ansia da prestazione oggi purtroppo molto diffusa sia tra gli uomini, sia tra le donne.

Detto questo, è bene capire cosa fare qualora il partner dovesse mostrarsi offeso. In queste circostanze, la rassicuazione verbale è la scelta giusta. Per evitare inutili incomprensioni, è utile far capire quanto sopra ricordato, ossia il fatto che l’atto della risata è segno di gioia nei confronti della situazione e non certo di scherno. Un altro consiglio importante in questi casi consiste nel dirgli chiaramente che avete provato piacere e, perché no, confessargli qualche fantasia che avete in mente da tempo e che volete realizzare.

In questo modo, è possibile trasformare un momento di apparente difficoltà in un’occasione per conoscersi di più e per vivere l’intimità di coppia con maggior serenità e libertà. Farlo vuol dire anche lasciare spazio a momenti di ilarità: dopotutto il sesso è una delle cose più belle della vita e nella vita ridere fa benissimo alla salute fisica e mentale!