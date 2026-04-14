Test: Che viaggiatrice sei?

Sembrano lontane, eppure le vacanze sono vicinissime: meglio pensarci in tempo. Gioca con il test e scopri che tipo di turista sei in base alle tue caratteristiche attuali, così customizzi la vacanza perfetta per te

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Marina Mannino

Giornalista esperta di Lifestyle

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

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Test: Che viaggiatrice sei?
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Test: Che viaggiatrice sei?

Non è mai troppo presto per pensare alle vacanze: vivendo sempre di corsa, tra studio, lavoro, famiglia, scadenze, impegni, si fa pressante il bisogno di concedersi un periodo fuori dalla routine per ricaricare le batterie e mettere in pausa le ansie.  La maggior parte di noi viaggia in compagnia, anche se recenti ricerche hanno svelato che il turismo al femminile è in forte crescita, con il 14% delle donne che viaggia da sola e una domanda di viaggi in solitaria in aumento del 71%.

Partire non è un atto casuale

Quando si parte, ognuna ha il suo stile e le sue manie. C’è chi parte con il trolley pesato al grammo, chi si porta dietro quattro valigie perché “non si sa mai”, chi stipa tutto nello zaino e si dirige indomita verso avventure stile Pechino Express. Ci sono le fan del tour “all inclusive” e quelle del villaggio turistico familiare, le amanti del viaggio esperienziale e le estimatrici  dell’atmosfera glam e luxury (almeno in vacanza si può). Qualche esempio… ironico?

L’Eco-Avventuriera

Ha già calcolato la Carbon Footprint del volo e sta valutando seriamente il treno notturno. Dorme nei rifugi, mangia solo cibi a km 0 e torna a casa con gli scarponi distrutti e un milione di foto di panorami naturali e animali selvatici nello smartphone. Per lei viaggiare non è “consumare” luoghi ma conoscerli con rispetto ed empatia. Un po’ Greta Thunberg e un po’ girl-scout, ha una borraccia termica sempre con sé e anche una bussola, in caso non funzionasse Maps.

L’Esploratrice di Esperienze

Vuole “sentire” i luoghi in cui viaggia. Non le basta vedere: vuole cucinare la tradizionale polenta concia con una nonna valdostana, fare surf all’alba a Capo Mannu in Sardegna, perdersi nel mercato della Vucciria a Palermo e ballare la pizzica in una festa di piazza in Salento. Colleziona sensazioni e immagazzina ricordi preziosi. Il suo profilo Instagram è un bellissimo caos di colori, cibo, tramonti, paesaggi, sorrisi di sconosciuti. Torna a casa con cinquanta nuove amicizie social e la voglia di ripartire. E stavolta per l’esperienza più appagante, il volontariato.

La Giramondo Senza Mappa

È quella che prenota solo l’andata. Forse. Ha un approccio alla vita che fa venire l’ansia agli altri e che lei chiama “fiducia nell’universo”. Può dormire in un ostello condiviso con dieci sconosciuti o farsi ospitare a cena da una famiglia del posto grazie a uno scambio di battute alla fermata dell’autobus. Esce per andare a Genova in treno e si ritrova in cammino per Santiago di Compostela, perchè ha conosciuto due ragazze simpatiche che andavano là. Ha una rara qualità: il senso innato della meraviglia. Ogni suo viaggio è una sopresa perché lei non sa cosa aspettarsi – e lo fa apposta. È libera in un modo che fa un po’ invidia. Chi parte con lei vive una vacanza indimenticabile. Ma rischiosissima…

La Tutto Incluso

Sa esattamente quello che vuole: relax, comfort e zero pensieri. Resort con spiaggia privata, cocktail già nel prezzo, escursione guidata e prenotazione del ristorante alle 20.30. Non è pigrizia, è strategia. Lei vuole staccare, davvero, senza il peso degli spostamenti da organizzare, i musei da prenotare e i contrattempi dell’improvvisazione. Torna rigenerata, abbronzata e con lo sguardo raggiante. È la viaggiatrice più riposata del gruppo – anche se ha passato le notti a ballare a piedi nudi sulla spiaggia con la best friend, il fidanzato o un tipo conosciuto lì, bello come il sole.

La Family Traveler

Sceglie un villaggio adatto alle famiglia dove abbinare il riposo al controllo discreto di partner e figli. Che sia mare o montagna, lei cerca comodità, costi ragionevoli, cibo buono, animazione per i grandi e junior club per i piccoli. La sua mission è godersi dieci giorni di confortevole routine vacanziera da cui spera siano esclusi imprevisti e contrattempi. Sa già però che dev’essere pronta a soccorrere il marito in fin di vita sfiorato da una medusa, o la figlioletta urlante che si è sbucciata al vivo il ginocchio sinistro cadendo dalla bici. Ma non si spaventa mai: se sopporta dieci giorni di villaggio con aqua-gym all’alba e karaoke la sera si sente pronta a affrontare anche l’office manager più indisponente.

La Vagabonda Urbana

Nnon guarda i panorami, studia i quartieri. Per lei viaggiare è passare ore in un caffè a guardare le persone, trovare la galleria d’arte nascosta che non è su nessuna guida, capire l’anima di una città attraverso i suoi angoli meno fotografati. Spesso condivide l’esperienza con un’amica con cui spartisce graziose stanzette d’albergo all’ultimo piano e tour in battello con aperitivo. Torna con una borsa piena di oggettini curiosi scovati nei mercati dell’usato, spezie strane e qualche libro che non leggerà mai ma che era troppo bello per lasciarlo lì.

Un mix di tutti i tipi

Nella vita reale siamo sempre un mix di tutti questi scherzosi “modelli” di viaggiatrici. Un giorno siamo l’Eco-Avventuriera che cammina in montagna all’alba, il giorno dopo siamo la Tutto Incluso che vuole la colazione a letto. Ed è proprio questo il bello: essere un po’ di tutto a seconda del proprio mood e dell’ispirazione del momento. E più che lo stile di viaggio, è importante l’aspettativa: cosa cerchiamo quando partiamo? Di cosa abbiamo bisogno in quel momento? Avventura, bellezza, silenzio, connessione, evasione, emozioni? In base a questo, saremo viaggiatrici diverse, con desideri ed esigenze consoni al nostro modo di essere.

E tu, che viaggiatrice sei? Gioca con il test e scopri a che tipo di turista somigli in base alle tue esigenze attuali, giusto in tempo per organizzare la tua prossima vacanza.

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