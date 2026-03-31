Da Taylor Swift a Elizabeth Taylor: a gran sorpresa è uscito il videoclip dell'ultimo brano estratto da "The Life of a Showgirl", e l'artista dei record in questa versione non l'avevamo mai vista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

WORDSFORYOU Agency Taylor Swift nel videoclip di "Elizabeth Taylor"

Per la somma gioia degli Swifties, proprio quando meno ce lo aspettavamo, in data 31 marzo 2026 Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di Elizabeth Taylor, terzo singolo estratto dall’album — dei record — The Life of a Showgirl, edito lo scorso ottobre e già certificato disco di platino in Italia.

Il girato è per ora disponibile su Spotify ed Apple Music, ma non è finita qui: parallelamente ecco comparire su tutte le piattaforme anche due versioni speciali del brano, Elizabeth Taylor – So Glamorous Cabaret Version ed Elizabeth Taylor – Track By Track, ad arricchire ulteriormente l’universo narrativo del brano. Universo molto differente rispetto a ciò a cui stiamo stati abituati finora.

Taylor Swift come Elizabeth Taylor per il videoclip omonimo: il look gioiello toglie il fiato

Dopo aver consolidato, appena qualche giorno fa, il suo primato di artista più premiata di sempre agli iHeartRadio Awards, con ben nove nomination e sette premi vinti, tra cui quello per il miglior album pop dell’anno proprio con The Life of a Showgirl, per Elizabeth Taylor Taylor Swift ha deciso di mettersi in gioco con un nuovo capitolo visivo che sorprende per essenzialità.

Per raccontarcelo la cantautrice statunitense ha scelto infatti di allontanarsi dall’approccio adottato per Opalite, caratterizzato da un cast internazionale di grande rilievo, in favore di un’inattesa dimensione minimale: si tratta di quella cosiddetta tecnica chiamata found footage, particolarmente cara all’universo del cinema horror, che rielabora immagini estrapolate dai film, in questo caso ovviamente da quelli interpretati dall’attrice Elizabeth Taylor, per dare una nuova vita alle inquadrature. Il risultato? Un racconto visivo che espande il significato del brano, tra memoria e immaginario.

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Se per il videoclip sono state utilizzate le celebri scene d’archivio de La bella imprudente (1948), Marito per forza (1951), Rapsodia (1954), Il gigante (1956), Improvvisamente, l’estate scorsa (1959), Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) e Cleopatra (1963), sulla copertina è proprio la cantante l’assoluta protagonista e in una versione a noi ancora completamente sconosciuta.

La vediamo nelle immagini promozionali adottare un look che rende omaggio all’estetica glamour e teatrale della leggendaria diva di Hollywood, prima di gioielli vestita, da capo a piedi, e poi nelle vesti di una moderna Cleopatra, con tanto di caschetto corvino, immersa tra perle e piume.

“The Life of a Showgirl” è l’album dei record: ecco perché si tratta del miglior debutto di sempre

Con la certificazione a disco di platino, The Life of a Showgirl rappresenta un traguardo storico per Taylor Swift in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi nella seconda posizione all’interno della classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025.

Elizabeth Taylor, che su Spotify ha superato i 320 milioni di stream, segue il successo dei primi due estratti The Fate of Ophelia, certificato disco d’oro nel Bel Paese, e Opalite, seconda canzone più ascoltata dell’album, disponibile in rotazione radiofonica in Italia e attualmente nella Top10 della classifica airplay EarOne.

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Risultati, questi, che confermano solo quanto ottenuto già sin dal principio: miglior debutto di sempre per un’artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un’artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri.

Parliamo di un progetto che ha consacrato la cantante come la prima artista della storia a superare i 100 miliardi di stream da solista su Spotify, debuttando al primo posto nelle classifiche FIMI/NIQ Album e nella chart CD, Vinili e Musicassette. Con 20 dischi d’oro e 20 di platino in Italia, nel 2025 è stata lei la seconda artista più ascoltata sulla piattaforma a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia.