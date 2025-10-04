Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Taylor Swift

Taylor Swift si approccia allo studio di registrazione così come noi altre ci apprestiamo al diario segreto. La popstar più ascoltata al mondo, poco interessata al riserbo, nelle proprie canzoni parla di tutto: del rancore per gli ex e delle speranze nel nuovo fidanzato, del legame con le migliori amiche e dei colleghi che proprio non sopporta. Anche The Life of a Showgirl, l’ultimo album di Taylor, nasconde parecchi riferimenti a gente molto famosa.

La dedica al fidanzato Travis Kelce

La squadra delle single imperiture ha perso il suo capitano più illustre. Taylor Swift è ormai felicemente fidanzata e non perde occasione di urlare al mondo il suo amore per Travis Kelce. Una serenata al campione di football è la traccia che apre The Life of a Showgirl, The Fate of Ophelia, in italiano “Il destino di Ofelia”.

IPA

Il riferimento è qui al noto personaggio shakesperiano, impazzita per amore e infine morta annegata in un fiume. La stessa fine (metaforicamente) che avrebbe fatto Taylor se Travis non fosse arrivata a tirarla fuori dal pantano, come un benefico uncino. I versi a lui dedicati, tradotti, suonano così:

Non più annegando e ingannando

Tutto perché sei venuto per me

Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia

L’attacco all’ex produttore

Fu con l’etichetta Big Machine Records che, tra il 2006 e il 2017, Taylor Swift pubblicò gli album che la resero una star di fama mondiale. Quando però la casa discografica fu venduta e lei cambiò etichetta, Swift perse tutti i diritti dei suoi primi sei album, che il produttore Scooter Braun si rifiutò di venderle.

Con una geniale contromossa, la cantautrice – ancora in possesso del diritto d’autore su testi e melodie – registrò da capo tutti i dischi, denominandoli Taylor’s Version e, in pratica, riappropriandosene. Ed è difficile non notare il riferimento alla questione in Father Figure, tra i brani più aggressivi del nuovo album:

Hai fatto un patto con questo diavolo

Si scopre che il mio è il c***o più grosso

Vuoi una rissa l’hai trovata

Il rimpianto per l’amica Blake Lively

IPA

Blake Lively e Taylor Swift erano amiche inseparabili. Il rapporto, però, sembra essersi incrinato nel corso della disputa legale che ha visto l’attrice contro il collega e regista Justin Baldoni. Si dice che Swift abbia preso le distanze dall’ex amica, eppure il brano Cancelled lascia trasparire tutt’altro. “Non sono qui per giudicare” canta Taylor e, strofa dopo strofa, sembra prendere le parti dell’amica: “Hai fatto una battuta concessa soltanto agli uomini? – si chiede – Hai girl-boss troppo vicino al sole?” Nessun problema, perché lei, così come ben sottolineato nel ritornello, ama i suoi “amici cancellati”.

Il dissing a Charlie XCX

Infine, il brano che più di ogni altro ha scatenato la curiosità del web, Actually Romantic, forse una risposta a Everything is Romantic di Charli XCX. Prima, ripercorriamo velocemente la storia di Taylor e Charlie. Nel 2018 la cantante britannica apre il concerto della ben più famosa Swift, ma poi si lamenta che in platea c’erano soltanto “bambine di 5 anni”.

IPA

Charli è sposata con George Daniel, batterista dei The 1975, la band di cui il frontman è Matty Healy, ex di Swift. E pare che tra le due non corresse buon sangue. “Non voglio vederti al concerto del mio ragazzo” canta Charli, “sono felice che ti abbia ghostata”. Taylor qui ci fa giù con l’accetta. Tra i versi più controversi dell’intero disco si legge:

Ho sentito che mi hai chiamata ‘Barbie Noiosa’ quando la cocaina ti ha resa coraggiosa

Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che sei felice che mi abbia lasciata

Mi hai scritto una canzone dicendo che ti viene la nausea nel vedere la mia faccia

Alcune persone potrebbero offendersi

Alcune persone potrebbero offendersi, ma non Taylor Swift. Lei preferisce trasformare l’astio in una hit mondiale, il cui ironico ritornello fa:

Ma è dolce, in realtà

Tutto il tempo che hai speso su di me

È davvero folle

Tutto l’impegno che ci hai messo

È romantico, in realtà

Devo davvero riconoscertelo

Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu