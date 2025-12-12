Taylor Swift matrimonio, il piano che scatena l’indignazione: “Ha pagato un’altra sposa”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Taylor Swift

Taylor Swift di nuovo sotto i riflettori. Stavolta, però, non si parla di un nuovo album o di un tour mondiale, ma di un evento molto più personale: il suo attesissimo matrimonio con Travis Kelce, campione di football. La popstar sembra aver scatenato un vero e proprio putiferio legato a data, location e… un presunto colpo di scena da diva.

Il matrimonio di Taylor Swift: data e luogo (e una polemica)

Secondo diverse indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, Taylor Swift avrebbe scelto il 13 giugno 2026 come data per le sue nozze con Travis Kelce.

La scelta non sorprende chi conosce la superstizione di Taylor per il numero 13: nata il 13 dicembre, la cantante ha spesso definito questo numero come il suo portafortuna, simbolo ricorrente nella sua carriera e nella vita privata.

Anche la tempistica è strategica: la cerimonia avrà luogo una volta terminata la stagione sportiva di Kelce, consentendo alla coppia di godersi appieno il loro giorno più bello e il successivo viaggio di nozze senza alcun tipo di interruzioni.

La location scelta? L’Ocean House, uno degli hotel più esclusivi e spettacolari di Watch Hill, Rhode Island, che vanta splendide viste panoramiche sull’oceano e servizi di lusso, oltre che tutto il necessario per un evento di alto profilo come il matrimonio della famosa coppia.

Ma sembra che Taylor abbia incontrato qualche difficoltà poiché per quella data la location era già stata prenotata da un’altra coppia. Ma questo non avrebbe fermato la Swift.

Pur di riuscire a sposarsi in quell’albergo il prossimo giugno, la cantautrice avrebbe chiesto agli altri sposi di modificare la data delle loro nozze. In cambio Taylor si sarebbe offerta di pagare le spese per il matrimonio e la luna di miele dell’altra coppia. Che, a quanto pare, avrebbe accettato. E c’è chi ha vociferato di una cifra ben precisa: ben 13 milioni di dollari.

L’idea che una persona così famosa possa “comprare” un giorno speciale di qualcun altro ha scatenato critiche virulente online. “Che presunzione chiedere alla sposa di posticipare le SUE nozze… chi si crede di essere?”, ha scritto qualcuno sui social. Mentre qualcun altro ha ribadito: “Passo difficile, trovati un posto per te, Taylor. Incredibilmente maleducato ed elitario!”.

Al contempo, non sono mancati i fan pronti a difendere la propria beniamina, sostenendo che la storia potrebbe essere inventata. “Taylor non farebbe mai una cosa del genere”, ha commentato più di uno Swifties.

Per ora nessun commento da parte di Taylor Swift, abituata ai gossip e ai rumors sulla sua vita privata.

Altri dettagli sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce durerà tre giorni, con un livello di lusso e dettagli paragonabile a quello di una produzione cinematografica. Secondo alcune indiscrezioni, la lista degli invitati includerà decine di celebrità del mondo della musica, del cinema e dello sport.

Le amiche più care di Taylor, Selena Gomez e Gigi Hadid, ricopriranno il ruolo di damigelle. Tra gli ospiti non mancheranno i compagni di squadra di Kelce, tra cui il quarterback Patrick Mahomes.

E sono previste pure grandi assenze: pare che l’invito non sia stato recapitato a Blake Lively e Ryan Reynolds, amici di vecchia data di Taylor Swift. Un tempo l’attrice e la cantante erano molto unite, con Taylor che è stata addirittura scelta come madrina di una figlia di Blake.

Nell’ultimo periodo, però, a causa della controversia tra la Lively e Justin Baldoni, il rapporto si sarebbe raffreddato. Taylor si sarebbe sentita a disagio e strumentalizzata dopo che Baldoni, nella sua controquerela, ha citato messaggi in cui Blake definiva la Swift e il marito i suoi “draghi” per fare pressione su di lui, portando la cantante a prendersi le distanze

E la futura sposa avrebbe ora chiesto al suo entourage di far fuori dalla lista degli ospiti potenziali personaggi che potrebbero rubare la scena. Oltre a creare ulteriori fastidi e malumori.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!