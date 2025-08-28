Chi è Travis Kelce, il futuro marito di Taylor Swift

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Travis Kelce e Taylor Swift

Sportivo, riservato e ovviamente innamoratissimo di Taylor Swift, Travis Kelce è il futuro marito della popstar di fama mondiale. I due sono diventati una delle coppie più chiacchierate del momento dopo la romantica proposta di matrimonio, documentata su Instagram.

Chi è Travis Kelce

Classe 1989, Travis Kelce è nato in Ohio ed è un giocatore di football di fama mondiale. La sua carriera è iniziata quando era giovanissimo e l’ha portato nell’olimpo degli sportivi, con diverse vittorie al mitico SuperBowl. Travis è il fratello minore di Jason Kelce, grande sportivo e nome prestigioso del football americano. Ha iniziato a giocare quando era al college dove ha rischiato anche di abbandonare la carriera sportiva dopo essere risultato positivo alla marijuana. All’epoca, come ha raccontato lui stesso, a salvarlo fu il fratello che parlò con gli allenatori, consentendo a Travis di arrivare ai Kansas City Chiefs.

Nonostante la passione per lo sport, Kelce ha avuto anche esperienze nel mondo dello spettacolo. Insieme al fratello Jason ha realizzato un podcast intitolato New Heights e acquistato da Wondery, una società di Amazon. Non solo, Travis Kelce è stato anche protagonista di un reality di successo trasmesso da E! e intitolato Catching Kelce in cui aveva come obiettivo quello di trovare la fidanzata perfetta. All’epoca il giocatore di football scelse Maya Benberry, ma la loro storia d’amore durò solamente qualche mese. Inoltre nel 2023 è apparso nello show Saturday Night Live e ha recitato nel film Happy Gilmore 2.

Ma è il campo da football il luogo in cui Travis dà il suo meglio, tanto che negli ultimi anni è diventato uno fra i giocatori più pagati al mondo. Nel 2024 il suo contratto è stato rinnovato, assicurandogli un accordo da 17 milioni di dollari. L’anno precedente ha guadagnato più di 50 milioni di dollari, soldi che il giocatore ha investito in proprietà, negozi e case.

L’amore di Travis Kelce e Taylor Swift

La relazione fra Travis Kelce e Taylor Swift è iniziata nell’estate del 2023. All’epoca il campione di football aveva appena partecipato ad un concerto del tour della cantante e nel suo podcast aveva commentato quanto accaduto. “Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli perché deve conservare la voce per 44 canzoni – aveva spiegato -. Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell’amicizia che avevo fatto per lei”.

Poi le apparizioni di lei alle partite di lui e l’arrivo di Kelce addirittura sul palco di un concerto di Taylor Swift. Qualche tempo fa, intervistato da GQ, Travis aveva parlato della storia d’amore con Taylor e della forza del loro legame. “Quando sono con lei, sembra di essere due persone normali – aveva raccontato -. La nostra relazione è il più normale possibile… è successo in modo molto naturale. Nulla in quello che ho fatto è stato controllato o organizzato. È successo davvero in modo naturale, perché ci siamo trovati nella stessa stanza, a essere noi. Siamo due persone solari, con valori simili, che apprezzano chi eccelle per ciò che è”.