Dieta del lunedì e del martedì: -2 kg in 2 giorni. Funziona?

Acqua e limone fa davvero dimagrire?

La dieta del lunedì e del martedì è diventata molto famosa sul web grazie a una promessa che fa notizia: permetterebbe infatti di perdere dai 2 ai 3 kg in soli due giorni. Sembrerebbe la soluzione perfetta per chi deve riparare agli sgarri delle feste di Natale, per chi deve entrare in un vestito per un’occasione importante e in generale per chi sembra avere poco tempo per vedere risultati incoraggianti sulla bilancia. Come tutte le diete lampo però, ha più controindicazioni che benefici, a partire dal temutissimo effetto yo-yo, ma anche considerando quella che oramai è una certezza: – 2 kg sulla bilancia non corrispondono necessariamente a un reale dimagrimento dal momento che per attaccare le riserve di grasso accumulato è necessario un percorso più lungo e costante. Ma prima di saltare alle conclusioni, vediamo cos’è e come funziona.

Cos’è la dieta del lunedì e del martedì

La dieta del lunedì e del martedì è uno schema dietetico estremamente ipocalorico pensato per essere seguito solamente 48 ore dal momento che se prolungato potrebbe causare gravi danni alla salute. Nonostante si riferisca ai primi due giorni alla settimana (e non è difficile immaginare il perché dal momento che di consueto si dichiara di volersi mettere a dieta proprio di lunedì) può essere seguita per due giorni a partire da qualsiasi momento della settimana a patto di essere sicuri di non sgarrare. In questo senso ovviamente il weekend potrebbe rappresentare una difficoltà dal momento che è di consueto occasione per incontrarsi con gli amici e la famiglia e condividere dei pasti, ma non ci sono regole scritte. Da un altro punto di vista, sabato e domenica potrebbero essere considerati più comodi visto che si è a casa e liberi di alimentarsi e organizzarsi seguendo delle indicazioni specifiche.

Come funziona

La dieta del lunedì e del martedì è un regime alimantare detox e ipocalorico che restituisce delle indicazioni per puntare alla perdita di 2 kg in soli 2 giorni. Ecco come.

Acqua e limone

In entrambi i giorni di dieta, una volta svegli, si deve consumare un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone fresco spremuto al suo interno. Meglio utilizzare acqua fresca o a temperatura ambiente, per non neutralizzare i benefici della vitamina C con il calore.

Colazione

Il pasto principale della giornata è la colazione. Dopo aver bevuto l’inevitabile bicchiere di acqua e succo di limone, si consumerà il pasto più calorico della giornata. Per la colazione sono da preferire yogurt magro, crusca d’avena, smoothies a base di frutta e verdura stagionali, ma anche ad alimenti ricchi di fibre come il pane integrale. Per quanto riguarda le dosi, trattandosi di una dieta ipocalorica, è meglio farsi guidare dal buon senso per non esagerare. In generale per quanto riguarda il pane si consiglia di non superare i 30/40 grammi, mentre per smoothie e yogurt è preferibile accontentarsi di una porzione.

Spuntini

In questa dieta sono previsti gli spuntini sia a metà mattinata sia il pomeriggio. Trattandosi di una dieta detox ipocalorica però, non ci si può aspettare che siano consentite grandi scorpacciate nemmeno in questi casi. Il menu infatti è piuttosto sobrio e contenuto e prevede una tisana detox (al finocchio, al carciofo, alla betulla e al tarassaco) non zuccherata e non dolcificata con il miele, accompagnate da una manciata di frutta secca non salata.

Pranzo

Il pranzo sarà leggero e ipocalorico, ma contenente le sostanze necessarie per affrontare il pomeriggio. Sì a carni bianche magre come il petto di pollo ai ferri o il salmone al forno condito soltanto con erbe. Come dose, ne è prevista una da 120 grammi nel caso della carne e 140/150 nel caso del pesce. In alternativa si possono consumare anche 150 g di riso integrale, magari accompagnato da 150 g di verdure al vapore. Anche le proteine potranno essere accompagnate da 100 g di verdure bollite condite con una spruzzata di limone e un pizzico di sale. Meglio puntare su verdure a foglia verde, così come su zucchine, cavoli e broccoli.

Cena

La dieta del lunedì e del martedì prevede una cena molto leggera che può essere costituita da minestroni o zuppe (possibilmente senza patate) accompagnati da un piatto di verdure crude miste come un’insalata di pomodori e cetrioli. Per favorire la digestione e il buon riposo, va consumata presto, almeno 3 ore prima di coricarsi.

L’acqua

Come ogni regime dietetico detox, anche la dieta del lunedì e del martedì prevede di bere molta acqua ogni giorno. Si parla di almeno 8 bicchieri d’acqua, ai quali vanno aggiunti il bicchiere con succo di limone del mattino e le tisane detox per arrivare a circa a 2 litri al giorno. Questo aiuta a depurare, idratare e favorire la mobilità intestinale.

Acqua e limone: è davvero detox?

La dieta del lunedì e del martedì punta anche sulla depurazione dell’organismo che risulterà rinvigorito dopo aver eliminato le sostanze tossiche accumulate. I regimi dietetici detox fanno anche perdere peso, si sa, sebbene puntare su una dieta di due giorni possa essere un’ingenuità da pagare a caro prezzo come approfondiremo in seguito, ma eccoci ora a snocciolare un’altra questione. Acqua e limone è un alimento detox? Fa dimagrire? Nonostante l’ampia diffusione di questa pratica, non esistono studi scientifici significativi che dimostrino in modo inequivocabile i benefici della combinazione di acqua e limone per la perdita di peso. L’acqua è essenziale per il nostro corpo e idratarsi correttamente è fondamentale per la salute generale, ma aggiungere il limone non trasforma magicamente l’acqua in una bevanda dimagrante. Va invece detto, che dal momento che l’acqua è consigliata per favorire il senso di sazietà così come dare una certa spinta metabolica e l’aggiunta di un succo ipocalorico come quello di limone può aiutare ad assumere le giuste quantità di liquidi.

Benefici

Due giorni di deficit calorico, portano quasi certamente a una perdita di peso, sebbene non sia possibile assicurarne la misura. -2 kg in 2 giorni è infatti un’indicazione generale, non applicabile a tutti e non replicabile per tutti i soggetti. Un altro beneficio da segnalare è legato alla buona pratica di fare una colazione abbondante e una cena leggera, da consumare con il giusto anticipo rispetto al momento di coricarsi. Da salvare anche la pratica di bere molta acqua per idratare l’organismo e favorire il transito intestinale.

Controindicazioni

Il primo aspetto negativo da segnalare circa la dieta del lunedì e del martedì è legato alla sua inefficacia. Se da una parte si potrebbe sperimentare un calo ponderale di uno o due chili, dall’altra è certo che si tratta di un risultato passeggero e non stabile, ma soprattutto non necessariamente visibile sul corpo. Tutte le diete dimagranti infatti, necessitano del giusto tempo per aggredire le riserve di grasso corporeo, ma anche per fare il giusto reintegro dei nutrienti e delle calorie per ritornare alle proprie abitudini senza vanificare i sacrifici fatti. Come tutte le diete estremamente ipocaloriche poi, non è adatta ad essere seguita da tutti e andrebbe valutata con il medico di fiducia. Sebbene si tratti di un piano alimentare con una durata di due giorni soltanto, potrebbe risultare dannosa e far sperimentare a chi la segue capogiri, debolezza, nausea ed emicranee.

Ma non solo. Puntando a una perdita di peso cospicua in un lasso di tempo così breve, si rischia di perdere massa muscolare, un processo che rallenta il metabolismo e rende più difficile mantenere il peso a lungo termine. Una volta che si riprende un’alimentazione normale, l’aumento di peso può verificarsi più velocemente a causa del metabolismo ridotto. Una riduzione calorica così importante poi, può portare al rallentamento del metabolismo basale, cioè l’energia necessaria per mantenere il corpo in stato di riposo. Un metabolismo basale più basso significa che il corpo brucia meno calorie a riposo, rendendo più facile guadagnare peso quando si torna a una dieta normale. Le diete lampo inoltre possono essere mentalmente ed emotivamente stressanti. La restrizione calorica estrema può portare a sensazioni di fame e privazione. Una volta che la dieta è finita, molte persone tendono a indulgere nei cibi che avevano evitato, portando a un eccesso calorico e al conseguente aumento di peso. Questo accade perché a differenza di altre diete che mirano a una vera e propria educazione alimentare, le diete veloci come quella del lunedì e del martedì vengono percepite come un periodo di privazione che si sostituisce a un’abitudine agli eccessi che continuano a provocare lo stesso aumento di peso che ha portato alla necessità della dieta lampo.

Tisane detox

La dieta del lunedì e del martedì punta su bevande detox chiamate a idratare e a depurare l’organismo. Ecco allora alcune tisane detox facili da preparare a casa, da utilizzare come spuntino o come bevanda rilassante prima di coricarsi.

Tisana detox limone e menta

Ingredienti: 1 limone, tagliato a fette sottili, un mazzetto di menta fresca, 4 tazze d’acqua calda

Procedimento: metti il limone e la menta in una teiera o in una ciotola. Aggiungi l’acqua calda e lascia in infusione per 5-10 minuti. Aggiungi il miele se desideri dolcificare leggermente.

Tisana detox zenzero e limone

Ingredienti: 1 pezzo di radice di zenzero fresco, pelato e affettato sottilmente, 1 limone, spremuto, 4 tazze d’acqua calda

Procedimento: metti lo zenzero in una teiera o in una ciotola. Aggiungi il succo di limone e l’acqua calda. Lascia in infusione per 5-10 minuti. Aggiungi il miele se desideri dolcificare. Bevi calda.

Tisana detox camomilla e lavanda

Ingredienti: 2-3 bustine di tè alla camomilla, 1-2 cucchiai di fiori di lavanda essiccati, 4 tazze d’acqua calda

Procedimento: metti le bustine di tè alla camomilla e i fiori di lavanda in una teiera o in una ciotola. Aggiungi l’acqua calda e lascia in infusione per 5-7 minuti. Rimuovi le bustine di tè e i fiori di lavanda prima di bere.

Tisana detox all’arancia e cannella

Ingredienti: 1 arancia, tagliata a fette sottili, 2-3 bastoncini di cannella, 4 tazze d’acqua calda

Procedimento: metti le fette di arancia e i bastoncini di cannella in una teiera o in una ciotola. Aggiungi l’acqua calda e lascia in infusione per 5-10 minuti. Rimuovi le fette di arancia e la cannella prima di bere.

Fonti bibliografiche

Aspetti principali della dieta Caratteristiche La dieta del lunedì e del martedì è una detox ipocalorica che promette di perdere 2 kg in 2 giorni. Si parte con una colazione abbonzante e viva via si alleggeriscono i pasti. Appena svegli bisgona bere un bicchiere di acqua e limone mentre durante la giornata se ne dovrebbero bere altri 8 d'acqua.

Benefici Il principale beneficio di questa dieta sta ovviamente nella perdita di peso sebbene il calo ponderale sia molto probabilmente transitorio. Buona anche l' idratazione portata dagli 8 bicchieri d'acqua così come i benefici dati dal bere acqua con succo di limone ricco di vitamine.

Controindicazioni Le controindicazioni di questa dieta superano di gran lunga i benefici. Si fa dalla sua inefficacia a lungo termine, all'effetto yo-yo a cui ci si espone con un dimagrimento così fulmineo. Tra gli altri inconvenienti sa segnalare, anche debolezza, mal di testa e difficoltà nel trovare la concentrazione.