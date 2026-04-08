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IPA Monica Setta contro il fandom di Zeudi Di Palma: è polemica

Anche chi non segue la carriera di Zeudi Di Palma potrebbe essere incappato in news relative ai suoi fan. È infatti capitato spesso che si generassero duri confronti online in difesa dell’ex “gieffina”. È esattamente ciò che è accaduto in seguito all’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve.

In tanti hanno commentato quanto andato in onda, compresa Monica Setta. Parole non dure o particolarmente pungenti, che sono però bastate a scatenare una forte reazione non solo da parte dei fan ma anche dalla madre dell’intervistata.

Monica Setta commenta Zeudi Di Palma

Francesca Fagnani è tornata con Belve, proponendo un trio molto interessante sul proprio sgabello. A vincere la medaglia d’oro è stata di certo Amanda Lear, che ha vissuto così tante vite da poter rilasciare un numero infinito di interviste.

Spazio poi a Micaela Ramazzotti, con la quale si è passati dall’ambito lavorativo a quello privato, sovrapponendo anche i due, considerando il matrimonio con Paolo Virzì. È poi toccato a Zeudi Di Palma, che ha vissuto un’esperienza televisiva differente da quella di altri protagonisti del Grande Fratello 2024-25. Niente Verissimo o altri appuntamenti in casa Mediaset. Svariate le ipotesi in merito ma, al di là della verità, ciò che conta è che la Fagnani abbia voluto puntare su di lei.

Poco convinta dalla scelta Monica Setta, che su X si è così espressa: “Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande no”.

La reazione dei fan

Come detto, non è la prima volta che i sostenitori di Zeudi Di Palma generano notizie. Nel corso dell’intervista, infatti, si è parlato di un caso specifico, con una giornalista presa di mira in passato (con tanto di nome e cognome). La sua risposta è stata la seguente, parafrasando: “Non posso controllare i miei fan”.

Per ore è proseguito un duro confronto, dal quale nessuno esce vincitrice. La conduttrice parla di rispetto e di libertà d’espressione, ritenendosi accusata senza alcun motivo. Alcune fan però evidenziano come un certo astio abbia senso d’esistere a fronte di alcuni atteggiamenti della presentatrice. Quali? Viene fatto un esempio, un repost decisamente piccato di un account che commenta così l’intervista: “Peccato che Belve è registrato. Sarebbe stato bello, se era in diretta e il pubblico da casa poteva farle una domanda scomoda tipo: sapendo già dai 12 anni che era attratta solo dalle donne, come mai al gf invece si è baciata Alfonso ed era attratta biologicamente da Javier?”.

A sorpresa si è espressa duramente anche la madre di Zeudi, che ha risposto su X alla conduttrice con queste dure parole: “Non è mia consuetudine rispondere, ma desidero farlo con lei. In passato mia figlia è stata sua ospite. Questo commento arriva dopo aver ricevuto diversi rifiuti? Una donna adulta che nutre disprezzo e odio verso una giovane donna certamente non si onora. Cordiali saluti”.

Un botta e risposta che ha visto anche uno scivolone da parte di Setta, che ha negato d’aver mai contattato, visto o invitato Zeudi Di Palma. In realtà le due si sono viste eccome, dal momento che la ragazza era stata ospite di Generazione Z nel 2022. Nuova spiegazione giunta da parte della presentatrice, che ha sottolineato d’essersi riferita a Storie al Bivio, il che però non spiegherebbe il “mai vista”.

Detto ciò, i modi del fandom di Zeudi sono eccessivi? Decisamente ed è stata anche lei a evidenziarlo. Criticare un personaggio pubblico (“un grande no” è una critica, non forte ma lo è, ndr) molto seguito, considerando il proprio status e seguito, e poi lamentarsi delle risposte giunte in massa ha senso? Non esattamente.