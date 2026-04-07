Zeudi Di Palma a Belve svela come ha usato i 50mila euro dei fan. E parla dell’ex di Chanel Totti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Belve Zeudi Di Palma a Belve

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, a Belve per raccontarsi senza filtri. Tra i temi più discussi, quello del fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo la finale del Grande Fratello, nato con l’intento simbolico di attribuirle il premio non vinto.

Alla domanda diretta di Francesca Fagnani – “Questo fondo è arrivato?” – la risposta è stata immediata: “Sì, e l’ho usato nel modo migliore”. Una scelta che l’influencer rivendica, pur ammettendo le perplessità iniziali. “È troppo, certo”, ha riconosciuto, spiegando di aver pensato, in un primo momento, di restituire il denaro.

Le critiche non sono mancate, soprattutto per l’opportunità di accettare una cifra così consistente dai propri sostenitori. Ma la Di Palma ha chiarito il percorso che l’ha portata a una decisione diversa: “Sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa”. Da qui la scelta di investire quei soldi nello studio della recitazione, trasformando una polemica in un’occasione di crescita personale e professionale.

L’intervista di Zeudi Di Palma a Belve

Nel corso dell’intervista a Belve, Zeudi Di Palma ha affrontato anche le accuse che l’hanno accompagnata negli ultimi mesi, in particolare quelle legate all’uso della propria immagine e della sessualità.

“È una cosa che mi ha molto ferita”, ha confessato, sottolineando come il suo percorso personale sia stato tutt’altro che superficiale o strategico.

“I passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni”, ha affermato, rivendicando la complessità di un processo spesso semplificato dall’opinione pubblica. Secondo l’ex gieffina, alla base di molti attacchi c’è anche un pregiudizio radicato: “Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”.

Il racconto si è poi spostato sull’infanzia e sull’adolescenza a Scampia, in un contesto percepito come poco aperto. “A dodici anni ero già consapevole, ma ci sono voluti anni per dirlo”, ha dichiarato.

Un cammino segnato da timori e condizionamenti sociali: “Mi sentivo le catene sociali”. E ancora: “A quattordici, quindici anni ero sicura, ma non mi accettavo”, ha aggiunto, ricordando anche una prima relazione con un ragazzo, vissuta in una fase di confusione e ricerca di sé.

Zeudi Di Palma e il tatuaggio all’ex fidanzato di Chanel Totti

Non è mancato, nello stile tipico di Belve, uno spazio più leggero, in cui è emerso il lato ironico e provocatorio di Zeudi Di Palma. Durante un siparietto con Francesca Fagnani, si è parlato di tatuaggi e dei costi del suo lavoro. “L’arte non ha prezzo”, ha affermato prima di quantificare: “Uno scorpione medio? Trecento euro”.

Ma è la rivelazione finale a lasciare di stucco. Alla domanda sul tatuaggio più insolito realizzato, Zeudi ha risposto senza esitazioni: “Una vagina all’ex di Chanel Totti”. Un chiaro riferimento a Cristian Babalus, l’imprenditore romano che ha amato la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti per un paio d’anni.

Il ritorno di Belve, in prima serata su Rai2 dal 7 aprile, si apre così con un’intervista decisamente scoppiettante. Quella di Zeudi Di Palma è una narrazione che mescola polemiche, identità e ambizione, restituendo l’immagine di una protagonista divisiva ma consapevole del proprio percorso.