Francesca Fagnani torna con il suo Belve e tre ospiti molto interessanti: un'intervista però domina sulle altre ed è quella ad Amanda Lear, di cui abbiamo un estratto

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IPA Belve, anticipazioni prima puntata del 7 aprile 2026

Francesca Fagnani torna con Belve. Uno dei programmi più apprezzati del panorama Rai, così come uno dei più discussi. Non ha ottenuto il risultato sperato nella versione cronaca, certo, ma la veste Vip continua ad attrarre spettatori.

Sui social della trasmissione, così come su quelli della presentatrice, sono stati diffusi i nomi delle prime ospiti di questa nuova stagione. Un ritorno totalmente al femminile. Ecco di chi si tratta e cosa ci si potrà attendere da questa nuova infornata di puntate.

Belve, gli ospiti della prima puntata

L’intervista più attesa è di certo quella di Amanda Lear, considerando le tante esperienze vissute nel corso della sua vita. Un personaggio a dir poco incredibile. La sua intervista ha preso una piega ben precisa, con la Fagnani che si è soffermata molto sulla sua fase da musa, per così dire.

La sua vita al fianco di Salvador Dalì ha visto anche la presenza costante di Gala, alla quale l’uomo è rimasto sposato. Gelosia? Tutt’altro: “Mi accolse in casa e mi disse che suo marito aveva bisogno di me. Mi trattò come una figlia”.

Incuriosita, la giornalista le ha chiesto se fosse un vero e proprio ménage à trois. Lear ha però spiegato che non c’era alcuna componente sessuale: “Dalì era impotente”. Anzi, lui le presentava dei ragazzi, felice del fatto che lei fosse serena.

Un’armonia di sensi che non ha poi ritrovato al fianco di David Bowie: “Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, con i capelli rossi e senza sopracciglia. Faceva un po’ schifo”. Anche in questo caso, però, lui era sposato. Sua moglie Angie andò a trovarla, racconta, dicendole che non ci sarebbe stato alcun problema: “Erano una coppia aperta”.

L’uomo che ha amato di più, però, era suo marito Alain Philippe, morto drammaticamente in u incendio: “Ho avuto relazioni con ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali. Alain? Mio marito era bisessuale”.

A completare il trittico al femminile, poi Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

Quando va in onda Belve e dove vederlo

Belve è giunto alla sua settima stagione e continua ad attirare l’attenzione. Si parla della trasmissione con largo anticipo, discutendo dapprima dei nomi scelti, poi delle dichiarazioni dei Vip sul famoso sgabello.

Quando riparte il programma di Francesca Fagnani? Andrà in onda tutti i martedì in prima serata, a partire dal 7 aprile 2026, ore 21:20 su Rai 2. Chiunque volesse vederlo, potrà farlo attraverso qualsiasi dispositivo, sfruttando RaiPlay e non solo.

È infatti stato annunciato un accordo tra Rai e Disney. Nello specifico, sappiamo che la piattaforma streaming Disney+ amplierà l’offerta con molti titoli recenti della rete nazionale. Per quanto riguarda Belve, sarà disponibile a partire dal giorno seguente la messa in onda su Rai 2. Doppia opzione on demand, dunque, per gli utenti.