Buonvino convince tutti, anche se ha un “grave” difetto: come finisce la serie

"Buonvino - Misteri a Villa Borghese" è già un successo. Ma il commissario e Veronica sono in pericolo... Anticipazioni della puntata del 14 maggio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Giorgio Marchesi e Serena Iansiti in "Buonvino - Misteri a Villa Borghese"

Finalmente è arrivato in tv un nuovo commissario cui affezionarci. Si tratta di Giovanni Buonvino, nato dalla penna di Walter Veltroni, e con le sembianze di Giorgio Marchesi, protagonista della serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese.

Buonvino- Misteri a Villa Borghese, un successo di pubblico

Giorgio Marchesi (leggi la nostra intervista) ha saputo rendere magistralmente il commissario Buonvino, diverso da tutti quello che abbiamo visto sul piccolo schermo. È gentile, ha modi delicati ma fermi, è bravo ad ascoltare gli altri ma nelle indagini lascia spazio ai suoi collaboratori, soprattutto alla validissima Veronica Viganò, interpretata da Serena Iansiti.

Tutti questi ingredienti hanno reso la serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese, andata in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 7 maggio, un successo di pubblico. Al debutto gli ascolti tv sono tutti dalla sua parte, incollando la piccolo schermo 3.355.000 spettatori pari al 20.3% di share.

I commenti social confermano l’apprezzamento dei telespettatori: “Adoro Buonvino e Amo te Giorgio sempre 😍😍😍😍”; “Bravissimo e bellissimo Giorgio👏👏👏”.

Questa serie era attesa da tempo e non ha deluso le aspettative. Anche per Serena Iansiti non si sprecano i complimenti: “Bravissima e bellissima ❤️”; “Ti sto seguendo sempre strepitosa”.

E ancora: “Bello tutto e molto vicino al libro. Non vedo l’ora di vedere la prossima puntata perché anche quella una storia bellissima 👏”; “Bella fiction vista tutta non mi sono addormentata 😂ne è valsa la pena. Giorgio sempre il top.”; “Bellissima serie 👏👏👏Giorgio e Serena il top❤️❤️❤️❤️”.

Buonvino, l’unico difetto della serie

Quindi, tutti concordi, Buonvino – Misteri a Villa Borghese è una serie ben fatta, con una storia solida dove il giallo lascia davvero col fiato sospeso e non è banale e dove i personaggi hanno spessore psicologico e sono ben interpretati da Giorgio Marchesi e Serena Iansiti che riescono a rendere non scontata l’inevitabile attrazione tra i loro personaggi, Giovanni e Veronica.

L’unico difetto vero che si può trovare alla fiction è che la prima stagione sia composta da sole due puntate. Infatti la prossima sarà l’ultima. Una seconda stagione è d’obbligo, visto il successo di pubblico. Ma come ci ha anticipato Giorgio Marchesi ancora non ci sono certezze. Come lui, possiamo solo augurarci che la fiction possa proseguire in futuro.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni della puntata del 14 maggio

Il prossimo appuntamento con Buonvino – Misteri a Villa Borghese è per giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 1. Si tratta come detto dell’ultima puntata di stagione.

Buonvino e Viganò, al termine del primo episodio, si stavano rilassando, dopo la conclusione positiva delle indagini. Ma qualcuno incappucciato li stava spiando. Di chi si tratta? E quale intenzioni ha?

Da qualche giorno, Buonvino e la sua vice, Veronica Viganò, non riescono più a parlarsi, per via dell’imbarazzo che si è creato tra loro: sono uniti da un legame di profonda amicizia, o si tratta di qualcosa di più?

Mentre ragiona sui suoi dubbi in amore, il commissario Buonvino deve affrontare un nuovo mistero: c’è un cadavere al Bioparco, l’ex giardino zoologico di Villa Borghese. Qui, all’interno della teca dell’anaconda, è stato ritrovato un uomo senza vestiti e senza testa.

Il caso è intricato, Buonvino e i suoi agenti devono prima scoprire chi sia la vittima, poi indagare su tutti i dipendenti del Bioparco, perché ognuno di loro sembrerebbe avere un movente per quel delitto efferato. Nel frattempo, Veronica Viganò si convince di essere finalmente pronta a vivere un nuovo amore, dopo la tragica morte del marito e collega avvenuta qualche anno prima, ma quando lei e Buonvino decidono di ufficializzare la loro relazione, un altro terribile colpo di scena arriva a sparigliare tutte le carte in tavola.