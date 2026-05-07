Giorgio Marchesi, chi è l’attore di Buonvino e dove lo abbiamo già visto

È uno dei volti della fiction italiana e torna su Rai 1 con Buonvino - Misteri a Villa Borghese: dall'amore alla musica al teatro, tutto su Giorgio Marchesi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi è indubbiamente tra i volti più familiari della fiction italiana e dal 7 maggio torna su Rai 1 con Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Durante la sua lunga carriera è stato tra i protagonisti delle serie più amate dal pubblico, riuscendo a costruire un percorso solido che si snoda tra tv, cinema e teatro. Il nuovo ruolo lo vede accanto a Serena Iansiti in prima serata, stavolta con un personaggio un po’ diverso dal solito, con cui riesce a dimostrare ancora una volta tutta la sua versatilità. Ma dietro a quello sguardo da bravo ragazzo si nasconde una vita di mille avventure, dalla musica all’amore: scopriamo tutto, allora, sull’attore.

Chi è Giorgio Marchesi

Classe 1974, nato a Bergamo, Giorgio Marchesi ha costruito la sua carriera passo dopo passo attraverso una lunga gavetta. Prima di affermarsi in televisione ha attraversato una fase di ricerca personale anche all’estero, vivendo a Londra e svolgendo lavori occasionali. Proprio lì, quasi per caso, ha capito che proprio la recitazione sarebbe diventata il suo futuro.

Rientrato in Italia, si è formato con rigore tra studio e palcoscenico: una base solida che ancora oggi si traduce in un’interpretazione sempre precisa e credibile.

C’è anche un lato meno conosciuto: la musica. Da ragazzo ha suonato la chitarra in una rock band fondata con amici – i Taverna Marchesi – un’esperienza che ha alimentato una creatività rimasta nel tempo. Dopo i primi passi tra teatro e televisione, è arrivata anche un’esperienza internazionale a Hollywood con una piccola parte nel film Mission: Impossible III, accanto a Tom Cruise.

Da Un medico in famiglia a La sposa: dove lo abbiamo già visto

Il pubblico generalista lo ha conosciuto davvero quando è entrato nel cast di Un medico in famiglia. Il suo personaggio ha infatti lasciato un segno profondo nelle dinamiche della serie, diventando uno dei volti più ricordati di quella stagione televisiva.

Negli anni successivi, l’attore ha poi dimostrato una certa versatilità evitando di ripetersi con ruoli sempre diversi tra loro. In L’Allieva 2 ha interpretato la figura elegante e sfaccettata del PM Sergio Einardi, mentre ne I Medici si è confrontato con un racconto storico mostrando un registro completamente diverso.

Più recentemente è apparso in produzioni come La sposa, accanto a Serena Rossi, ma anche in altre fiction molto seguite come Studio Battaglia e Un passo dal cielo. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a diversi film, tra cui ACAB, Magnifica presenza e Romanzo di una strage, ampliando ulteriormente il suo percorso artistico tra grande e piccolo schermo. Negli ultimi anni lo abbiamo visto anche in Vanina – Un vicequestore a Catania accanto a Giusy Buscemi e in altri progetti televisivi che ne confermano la continuità nel panorama italiano. Una presenza costante, capace di attraversare generi e storie senza mai risultare prevedibile.

La vita privata di Giorgio Marchesi

L’attore – che da stasera vedremo in Buonvino – Misteri a Villa Borghese – è legato da anni all’attrice Simonetta Solder, conosciuta nel 2004 durante lo spettacolo teatrale Le relazioni pericolose. Da quel momento i due hanno condiviso non solo la vita privata, ma anche diversi progetti tra teatro e televisione.

Solder, nata in Austria ma cresciuta in Italia, ha costruito a sua volta una carriera tra cinema e fiction, prendendo parte a titoli molto noti come Braccialetti Rossi, DOC – Nelle tue mani e Rocco Schiavone. Un percorso parallelo e complementare a quello del marito, con cui condivide la stessa passione per la recitazione.

Dalla loro relazione sono nati due figli, Giacomo e Pietro Leone. In alcune interviste, Giorgio Marchesi ha parlato con sincerità degli inizi, non sempre semplici: “Non avevo idea di come affrontare la paternità”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, ricordando un periodo fatto di incertezze ma anche di grande crescita. Con il tempo, tra lavoro e famiglia, la coppia ha trovato un equilibrio più stabile, rafforzato anche dalla possibilità di condividere progetti e palcoscenico.